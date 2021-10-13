Kıl Keçisi desteği başvuruları devam ediyor

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin kadınların üretime daha fazla katılması ve geliri olmayan kadınların ekonomik getiri sağlaması amacıyla başlattığı kıl keçisi destekleme projesi devam ediyor.

140 kadın üreticiye 420 Kıl Keçisi dağıtıldı

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Bugüne kadar Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Ortaca ve Kavaklıdere ilçelerinde 140 kadın üreticiye 420 kıl keçisi dağıttı. Dağıtımın yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin gebelik kontrolü için ultrason muayenesi gibi sağlık taramalarını da ücretsiz olarak yapıyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dahil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor. Belirlenen hastalıklara uygun tedavi, keçilerin beslenme şekilleri ve bakım önerileri de yine büyükşehir veteriner hekimleri tarafından keçi alan kadın üreticilere detaylı olarak anlatılıyor.

Başvurular devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine en uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması sürdürdüğü keçi desteklemesinin bu dönem ki başvuruları devam ediyor. Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilere verilecek olan destek için 20 Eylül tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların 18 Ekim'e kadar nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, tapu sorgulama ve SGK dökümü evraklarıyla büyükşehir belediyesine başvurmaları yeterli oluyor. - MUĞLA