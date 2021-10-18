Kayseri Ticaret Odası'nda

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO), Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden TradeFive ile işbirliği yaparak, üyelerine yönelik yeni ihracat fırsatları sunan toplantı gerçekleştirdi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Alibaba.com üyeliklerinde avantajlı üyelik ve e-ihracat tanıtım toplantısı Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomide devler ligine yükselmek için katma değerli üretim ve teknolojik ürünlere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Dünyanın değiştiğini, eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak ihracat hedeflerine ulaşmalarının mümkün olmadığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bizler dijital ortamın sağladığı imkanlardan yararlanmalı, e-ticaret ile yeni müşteriler, yeni pazarlar bulmalıyız. 2023 hedeflerine ancak böyle ulaşabiliriz. Türkiye'de e-ticaret 2020 yılında pandeminin de etkisiyle 226 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve yüzde 66 oranında büyüme gösterdi. Bizler neden bu pastadan payımızı almayalım? Bizler her toplantıda, her platformda dile getiriyoruz, 'Ürünleri dijital ortama taşıyın' diyoruz. Ne üretiyorsanız, ne alıp satıyorsanız mutlaka dijital platformlarda yer almalıyız."

Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden Tradefive CEO'su Emrah Cora ise Alibaba.com'da dünyada 200 ülkenin talebi olduğunu anlattı.

Burasının geniş bir okyanus olduğunu ve burada zaman geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Cora, işletmeleri uluslararası pazarlara taşıyacak altyapı ve çözümler sunduklarını bildirdi.