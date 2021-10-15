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Kansere yol açan bebek pudralarının devredildiği şirket iflas başvurusunda bulundu

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Ekonomi
Kansere yol açan bebek pudralarının devredildiği şirket iflas başvurusunda bulundu

NEW ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın kansere yol açan bir madde içermesinden dolayı 2,1 milyar dolar ceza alan bebek pudrasını devrettiği şirket, iflas başvurusu yaptı.

NEW ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın kansere yol açan bir madde içermesinden dolayı 2,1 milyar Dolar ceza alan bebek pudrasını devrettiği şirket, iflas başvurusu yaptı.

Johnson & Johnson yetkilileri, LTL Management adlı yan şirket kurarak, kansere yol açan bir madde içeren bebek pudralarına kesilen 2,1 milyar dolarlık ceza tutarını şirkete aktardıktan sonra iflas başvurusu yaptıklarını duyurdu.

Kuzey Carolina eyaletinde yapılan iflas başvurusunda LTL Management'ın pasif borçlarının 1 ila 10 milyar dolar gösterildiği belirtildi.

Başvuruda Johnson & Johnson ve Aveeno ya da Neutrogena gibi yan şirketlerin bulunmadığı bildirildi.

Şirket, yayınladığı açıklamada bebek pudrası ile ilgili tüm davaların iflas başvurusunun sonucunu bekleyeceğini, yapılacak ödemelerin miktarına ve zamanına iflas mahkemesinin karar vereceğini açıkladı.

Açıklamada, LTL Management şirketini kurarak iflas başvurusu yapmanın sorumluluklardan kaçmak anlamına gelmediğini, pudrayla ilgili davaları sonuçlandırmanın en doğru yolu olduğunu savunuldu.

Johnson & Johnson'a dava açan kadınların avukatlığını üstlenen Linda Lipsen ise şirketin bu adımını "hukuk sisteminin insafsızca kötüye kullanımı" olarak nitelendirdi.

ABD'de birçok kadın, Johnson & Johnson'ın asbeste yakın bir mineral olan ve çoğu zaman aynı kaynaktan çıkartılan talk içeren pudraları nedeniyle yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia ederek şirketi dava etmişti.

ABD yönetiminin desteği ve 250 bin kadının katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada talk pudrasını yumurtalık kanseriyle bağlantılı olduğuna dair güçlü bir kanıt bulunamamış ancak araştırmanın yazarı sonuçların belirsiz olduğunu vurgulamıştı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Ekonomi Haberleri
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