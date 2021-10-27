Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Açıklaması

DÜZCE (İHA) – Düzce'de iş adamları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ile ilgili yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, her hafta düzenli olarak belirlenen şehirlerde 'İş Dünyası Buluşmaları' gerçekleştiriyor. Bu haftaki buluşma ise Düzce'de gerçekleştirildi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde gerçekleştirilen İş Dünyası Buluşmaları'na Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile iş insanları katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de 5 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu belirterek başladığı konuşmasına, " Fabrikalar burada hizmetleri biz yapıyoruz. Genel Merkezleri başka şehirde olduğu için ne Valiliğimiz, ne Belediyemiz ne Düzce olarak biz katkı payı alamıyoruz. Maalesef büyükşehirler burada önümüze geçiyor. Düzce'ye gümrük kuruldu. Kayseri, Balıkesir ve üçüncüsünü Düzce'de kuracağız. Gümrük birliği için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Düzce'ye yol gösterecektir"

Buluşmanın Düzce'de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Düzce Valisi Cevdet Atay ise, "Ben bu toplantının ilimizde yapılmasından dolayı duyduğumu memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Burada iş dünyamızın kıymetli temsilcileri oda başkanlarımız ilimizin ticaret insanları buradaki problemleri ve çözümlerini bir arada konuşma imkanı bulacaklar. Burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nurettin Nebati, Düzce'ye ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Kendisinin pratik çözümleri olan ve iş dünyasından gelen bir insan olarak aynı zamanda şimdi hazine ve maliye bakan yardımcısı olarak mutlaka Düzcemize yol gösterici bazı konuları tedavi edici bazı konularda mevcut durumunda daha ileriye götürücü önerileri olacaktır" diye konuştu.

"Biz tarih yazıyoruz"

Daha sonra söz alan Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, büyükelçilerin açıklamasına yönelik konuşarak, "Geçtiğimiz günlerde büyükelçiler bir takım büyükelçiler ve onun içerideki destekçileri Uluslararası Hukuku çiğneyecek bir adım atmışlardır. Ama unuttukları bir şey var. Türkiye bugün artık hizaya çekilecek bir ülke konumunda olan bir ülke değildir. Hiç kimse uluslararası hukuk normlarını geleneklerini aşarsa Türkiye'ye parmak sallayamaz. Nitekim bunu en aşağıdan en yukarıya kadar üslubu ile düzeltilmesi noktasında gerekenler söylendi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çok isabetli hamlesi ilkeli duruşu sayesinde Dış işleri bakanlığımız uluslararası hukukun kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde gerekli adımları attı. Böylece kazanan ilkeli duruş oldu. Çünkü tarihi dik duranlar ilkeleri ve değerleri için gerekirse köprüleri yıkanları yazalar. Biz tarih yazıyoruz. Sadece ulusal ekonominin büyütülmesi refahın topluma yayılması ile değil aynı zamanda uluslararası arenada Türkiye'nin farklılığını ortaya koyan gücünü ortaya koyan geçmişten tevarüs eden kültürü ve medeniyetinin kendisine vermiş olduğu öz güvenle hareket eden bir duruş sergilemiştir. Bundan sonrada sergilemeye devam edecektir. Bu milletin hasretliği onun kişiliğinde vücut bulmuştur. Bu milletin fıtratında ne varsa topyekün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendisini ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

"Tezkere bölge halkının huzurunu temin etmektir"

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Tezkere ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, " Dün meclise Suriye ve Irak'a asker gönderilmesi ile ilgili bir tezkere geçti. Türkiye ilkeli duruşu ulusal güvenliği ve çıkarları için adım atılması gereken yerlerde adımlarını atıyor. Amaç komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini hiçbir suret ile hale getirmeden Türkiye milli güvenliğine ve geleceğine yönelik olarak ortaya çıkabilecek tehlikelere doğrudan müdahale etme olanağı sağlıyor. PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerin bölücü faaliyetlerini önlemeye yönelik bir tezkeredir. Bu tezkerenin tek gayesi hem milletimizin hem de bölge halkımızın huzurunu temin etmektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Merkez bankası bir hamlede bulundu"

Merkez bankasının hamlede bulunarak 200 baz puanlık bir düşüş gerçekleştirdiğini dile getiren Nebati sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomide de öncelikle hedeflerimiz var. Hane halkını ve reel sektör içerisindeki finansman baskısını azaltmaya yönelik olarak adımlar atıyoruz. Bakın Dünya'da şu anda tedarik zincirlerinde bir bozulma var. Ciddi bir bozulma var. Emtia fiyatları dünyanın her tarafında artıyor ve taşıma lojistik konteyner fiyatları bunları üst üste eklediğiniz zaman üretim maliyetleri sadece Dünya'da değil hali hazırdaki bütün firmalarımızı da zorluyor. Bu durum birde yüksek kredi faizi ile de bir araya gelince ülkemizin üreteceği sektörlerde de büyük bir baskı oluşturmaktadır. Nitekim ticari kredilere yıllık artış oranı geçen yılın ekim ayında yüzde 18 iken mevcut durumda yüzde 6,4'e düştü. Merkez bankası bir hamlede bulundu. 200 baz puanlık bir düşüş gerçekleştirdi. Biz burada bir toplantı yapıyoruz. Üretim odaklı bir işletmenin sahibi faiz oranlarının düşmesinden rahatsız olur mu? Türkiye'de enteresan bir şekilde bazı yerlerde bize öğretilmiş bir yanlışı sürekli uygulanması noktasında gösterilen baskı ile hareket ediyor. Üretici finansmana ulaşmak istiyor. İhracatta patlama var. Kapasite kullanım oranları en yüksek seviyeye gelmiş durumda. siparişler devam ediyor ve önümüzdeki süreçte bu siparişlerin devam edeceğine yönelikte bir beklenti var. Ne yapılacak. Yeni yatırımlar yapılacak veya ticaret hacminizin gelişmesi için bir finansmana ihtiyacınız var. Merkez bankası almış olduğu 200 baz puanlık bir indirim ile bu kapıyı açmıştır ve sadece bu yıla yönelik olarak değil sonrasında kamu bankaları malum peşi sıra faiz indirimini açıkladılar. Konut kredi faizlerinde yüzde 1,37 olan oran 1.29'a, ticari kredi faizlerinde de 200 baz puanlık bir düşüşe kadar indirime gittiler."

Düzce İş Dünyası Buluşma toplantısı Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE