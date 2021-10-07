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Güz salatalığı, yüz güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Güz salatalığı, yüz güldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde salatalık üretimi yapan çiftçiler, güz salatalığının yüz güldürdüğünü söyledi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde salatalık üretimi yapan çiftçiler, güz salatalığının yüz güldürdüğünü söyledi. Üreticiler, turşuluk salatalık üretiminin bu yıl çiftçiye can simidi olduğunu belirtti.

Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesinde turşuluk salatalık üretimi ile uğraşan Yusuf Şahan ile Murat Bahçe, birinci kalite ürünün toptan 4,5 liradan satıldığını belirterek, "Allah bereket versin. İşimiz zor ama diğer ürünlere göre salatalık yüzümüzü güldürdü" dedi. Yusuf Şahan, bölgede hayvancılık sektörünün ağırlıklı olduğunu belirterek, "Bölgemizde hayvancılık için yem bitkileri ekimi yapıldı. Bu yıl girdi maliyetleri arttığı için hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz zor günler geçiriyor. Salatalık üretimi zor bir uğraştır ama yine de elde ettiğimiz gelir ile yüzümüz güldü diyebiliriz" diye konuştu. Murat Bahçe de, salatalık üretimi ile geçimlerini sağladıklarını ifade ederek, "Bu yıl fiyatlar tam olarak istediğimiz gibi olmasa da yine de para kazandık. Salatalık olmasaydı halimiz iyi değildi" sözlerine yer verdi. Salatalık üreticisi Şükran Balcılar ise yerel işçi bulmakta zorlandıklarını söyleyerek, "Yerli toplayıcı bulmakta zorlanıyoruz. Bu eksiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ovamıza mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşlarımızla dolduruyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Güz salatalığı, yüz güldürdü

Güz salatalığı, yüz güldürdü

Güz salatalığı, yüz güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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