Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.593.701.132Ereğli Demir Çelik808.338.945Akbank622.340.377ASELSAN619.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.593.701.132
|Ereğli Demir Çelik
|808.338.945
|Akbank
|622.340.377
|ASELSAN
|619.355.609
|Bim Mağazalar
|607.766.338
|Ford Otosan
|519.769.789
|Yapı ve Kredi Bankası
|493.490.909
|Türk Hava Yolları
|488.559.851
|SASA Polyester
|474.650.243
|Kardemir (D)
|466.225.042
|Gübre Fabrikaları
|355.231.917
|Tüpraş
|355.190.820
|Şişe Cam
|298.908.408
|Petkim
|267.740.198
|Emlak Konut GMYO
|262.045.751
|İş Bankası (C)
|251.128.344
|Erbosan
|202.466.492
|Biotrend Çevre ve Enerji
|202.432.380
|Hektaş
|186.774.771
|Bera Holding
|173.115.612
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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