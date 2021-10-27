Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.593.701.132 Ereğli Demir Çelik 808.338.945 Akbank 622.340.377 ASELSAN 619.355.609 Bim Mağazalar 607.766.338 Ford Otosan 519.769.789 Yapı ve Kredi Bankası 493.490.909 Türk Hava Yolları 488.559.851 SASA Polyester 474.650.243 Kardemir (D) 466.225.042 Gübre Fabrikaları 355.231.917 Tüpraş 355.190.820 Şişe Cam 298.908.408 Petkim 267.740.198 Emlak Konut GMYO 262.045.751 İş Bankası (C) 251.128.344 Erbosan 202.466.492 Biotrend Çevre ve Enerji 202.432.380 Hektaş 186.774.771 Bera Holding 173.115.612 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler