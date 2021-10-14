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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiASELSAN616.035.212Ford Otosan613.609.730Garanti Bankası532.669.192Türk Hava Yolları491.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN616.035.212
Ford Otosan613.609.730
Garanti Bankası532.669.192
Türk Hava Yolları491.351.224
Tüpraş426.365.288
Ereğli Demir Çelik288.803.446
Kardemir (D)281.076.034
Yapı ve Kredi Bankası268.509.692
Koza Altın227.098.785
Koza Madencilik210.995.045
Şişe Cam202.821.580
Bim Mağazalar190.891.150
Koç Holding149.595.964
Emlak Konut GMYO113.398.355
Petkim105.098.266
Akbank94.691.012
Arçelik91.264.556
SASA Polyester86.071.145
Doğan Holding85.773.797
İş Bankası (C)74.029.508
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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