Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiASELSAN616.035.212Ford Otosan613.609.730Garanti Bankası532.669.192Türk Hava Yolları491.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|616.035.212
|Ford Otosan
|613.609.730
|Garanti Bankası
|532.669.192
|Türk Hava Yolları
|491.351.224
|Tüpraş
|426.365.288
|Ereğli Demir Çelik
|288.803.446
|Kardemir (D)
|281.076.034
|Yapı ve Kredi Bankası
|268.509.692
|Koza Altın
|227.098.785
|Koza Madencilik
|210.995.045
|Şişe Cam
|202.821.580
|Bim Mağazalar
|190.891.150
|Koç Holding
|149.595.964
|Emlak Konut GMYO
|113.398.355
|Petkim
|105.098.266
|Akbank
|94.691.012
|Arçelik
|91.264.556
|SASA Polyester
|86.071.145
|Doğan Holding
|85.773.797
|İş Bankası (C)
|74.029.508
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500