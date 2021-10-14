Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 616.035.212 Ford Otosan 613.609.730 Garanti Bankası 532.669.192 Türk Hava Yolları 491.351.224 Tüpraş 426.365.288 Ereğli Demir Çelik 288.803.446 Kardemir (D) 281.076.034 Yapı ve Kredi Bankası 268.509.692 Koza Altın 227.098.785 Koza Madencilik 210.995.045 Şişe Cam 202.821.580 Bim Mağazalar 190.891.150 Koç Holding 149.595.964 Emlak Konut GMYO 113.398.355 Petkim 105.098.266 Akbank 94.691.012 Arçelik 91.264.556 SASA Polyester 86.071.145 Doğan Holding 85.773.797 İş Bankası (C) 74.029.508 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler