Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|90,50
|86,65
|4,44
|Torunlar GMYO
|3,61
|3,46
|4,34
|Kardemir (D)
|6,69
|6,43
|4,04
|Aksa Enerji
|6,59
|6,39
|3,13
|Deva Holding
|22,76
|22,10
|2,99
|İskenderun Demir Çelik
|12,03
|11,70
|2,82
|Ereğli Demir Çelik
|17,53
|17,07
|2,69
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|2,30
|2,61
|Çemtaş
|12,64
|12,33
|2,51
|Sabancı Holding
|10,12
|9,88
|2,43
|Pegasus
|77,25
|75,45
|2,39
|Ege Endüstri
|1.146,30
|1.120,00
|2,35
|Aygaz
|16,67
|16,30
|2,27
|Tüpraş
|125,60
|123,00
|2,11
|Ford Otosan
|156,60
|154,30
|1,49
|Koza Altın
|97,95
|96,60
|1,40
|Alkim Kimya
|16,65
|16,43
|1,34
|Sarkuysan
|12,33
|12,17
|1,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,43
|15,23
|1,31
|Çimsa
|31,74
|31,34
|1,28
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
500