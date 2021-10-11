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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan90,5086,654,44
Torunlar GMYO3,613,464,34
Kardemir (D)6,696,434,04
Aksa Enerji6,596,393,13
Deva Holding22,7622,102,99
İskenderun Demir Çelik12,0311,702,82
Ereğli Demir Çelik17,5317,072,69
İzmir Demir Çelik2,362,302,61
Çemtaş12,6412,332,51
Sabancı Holding10,129,882,43
Pegasus77,2575,452,39
Ege Endüstri1.146,301.120,002,35
Aygaz16,6716,302,27
Tüpraş125,60123,002,11
Ford Otosan156,60154,301,49
Koza Altın97,9596,601,40
Alkim Kimya16,6516,431,34
Sarkuysan12,3312,171,31
Tümosan Motor ve Traktör15,4315,231,31
Çimsa31,7431,341,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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