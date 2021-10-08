Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı Açıklaması

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yayımladığı mesajında, "Sabancı Vakfı olarak kız çocuklarının geleceklerinin çalınmasına göz yummuyoruz, kızlar hayallerinin peşinden koşsun diye çalışıyoruz. Erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve eğitime devamın sağlanmasını en kritik konulardan biri olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sabancı yaptığı yazılı açıklamayla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kız çocukları için en kritik konuların başında erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve eğitime devam etmelerinin sağlanması geldiğini belirten Güler Sabancı, şunları kaydetti:

" Türkiye'de kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı sorunlara baktığımızda hepsinin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını görmekteyiz. ve bu eşitsizliğin yansımalarını eğitime, toplumsal hayata, iş gücüne katılım ve şiddet gibi birçok alanda gözlemliyoruz. Özellikle erken yaşta ve zorla evlilikler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kız çocuklarının insan haklarının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Sabancı Vakfı olarak, erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve eğitime devamın sağlanmasını en kritik konulardan biri olarak görüyoruz. Bugüne kadar bu alanda pek çok çalışmaya imza attık ve kız çocuklarının insan haklarının iyileştirilmesi hedefiyle önemli adımlar atmaya da devam edeceğiz."

"Her 5 kadından 1'inin, 18 yaşından önce evlendiğini görüyoruz"

Sabancı, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan "Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler" raporuna göre, Türkiye'de hala 20-24 yaşları arasında 18 yaşından önce evlenenlerin oranının yüzde 15 olmasının oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.

Erken yaşta ve zorla evliliklerin Türkiye'de ve dünyada oldukça ciddi bir sorun olduğuna dikkati çeken Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 Dünya Nüfus Raporu'na baktığımızda, ülkemizde 20-49 yaş arasındaki her 5 kadından 1'inin, 18 yaşından önce evlendiğini görüyoruz. Çocuk yaşta evlenen her 3 kadından biri ise yine çocuk yaşta anne oldu ve yarısı şiddete maruz kaldı. Pandemi koşulları da erken yaşta evliliklerle ilgili yürütülen mücadeleyi küresel boyutta geriye götürdü. UNESCO verilerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde erken yaşta evlenme riski olan kız çocuklarına 10 milyon kız çocuğu daha eklenmiş durumda. Elbette bunun en büyük tetikleyicilerinden biri uzaktan eğitim sürecinde eğitimden kopan çocukların büyük çoğunluğunun kız çocukları olması.

Ve maalesef ki bu durum da kız çocuklarının, temel haklar arasında yer alan; eğitim, sağlık ve iş gücü başta olmak üzere birçok haktan yoksun bırakılması anlamına geliyor. Bütün bu veriler, yürünecek yolumuzun ne kadar uzun olduğunu gösteriyor. Özellikle pandemiden en fazla etkilenen grupları iyi analiz etmeli, ihtiyaçlarını önceliklendirmeliyiz. Pırıl pırıl kız çocuklarımızın geleceklerinin çalınmasına hiçbirimiz göz yummamalıyız. Biz de Sabancı Vakfı olarak kız çocuklarının geleceklerinin çalınmasına göz yummuyoruz, kızlar hayallerinin peşinden koşsun diye çalışıyoruz."

Açıklamada verilen bilgiye göre Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir de video hazırlandı.