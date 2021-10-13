GTB TOBB Akreditasyon Denetimini

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), bağımsız denetleme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen, 'TOBB 7. Dönem Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme Denetimini", üyelerine dünya standartlarında hizmet sunan 5 yıldızlı "A" sınıfı 'Akredite Borsa' olarak tamamladı.

Temel Yeterlilikler ve Temel Hizmetler konularında toplam 13 ayrı başlık ve 103 farklı kriterde gerçekleştirilen TOBB Akreditasyon denetimlerinin resmi sonuçları 'Akreditasyon Kurulu' tarafından yapılacak raporlandırmanın ardından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Denetimler 2 gün sürdü

Kurumsal alanda birçok yeniliğe, örnek çalışmaya ve iyi uygulamayı imza atan, TOBB'un üç dönemdir A sınıfı Akredite Borsaları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası'nın Akreditasyon Denetimleri, 11-12 Eylül tarihlerinde Baş Denetçi Kerim Dişbudak tarafından gerçekleştirildi. TOBB Akreditasyon Müdürü Özge Karatepe'nin de gözlemci olarak katıldığı denetimlerin açılış toplantısı, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Nebi Koca, Meclis Üyesi Ahmet Ulu, Genel Sekreter Özgür Bayram ve ilgili birim sorumlusu personellerin katılımıyla yapıldı. Açılış toplantısının ardından geçilen ve 2 gün süreyle devam eden denetimlerde, GTB'nin 2018-2019-2020 ve 2021 yıllarına ilişkin üyelerine sunduğu hizmet kalitesi verdiği eğitim ve danışmanlık imkanları ile iyi uygulamalar, verimlilik, kurumsallaşma ve hayata kazandırılan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Oda ve Borsaların Akreditasyon Belgesini yenileyen ve hizmet kalitesi sınıfını belirleyen TOBB 7. Dönemi Akreditasyon Denetimi, Baş Denetçi Kerim Dişbudak, Genel Sekreter Özgür Bayram ve borsa personellerinin katıldığı kapanış toplantısı ile sona erdi.

Gerçekleştirilen TOBB Akreditasyon Denetimi sonrası açıklamalarda bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "Üyelerimize dünya standartlarında sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımızı TOBB Akreditasyon denetimleri sonucu üçüncü dönemde de bir kez daha tescillemiş olduk" dedi. GTB'nin akreditasyon denetimini son derece başarılı bir şekilde sonuçlandırdığını kaydeden Akıncı, şu ifadelerde bulundu:

"A sınıfı Akredite Borsa olarak girdiğimiz 7. Dönem Akreditasyon denetimlerini hizmet çıtamızı daha da ileri taşıyarak yine "A" sınıfı 5 yıldızlı borsa olarak tamamladık. TOBB Akreditasyon Sistemi, oda ve borsaların kurumsal bir yapı ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, sürdürülebilir bir biçimde hizmet vermelerini amaçlamakta. Bu sistemin temel prensibi ise yüzde yüz üye memnuniyetinden geçmekte. Çalışma ve faaliyetlerimizde bu memnuniyeti eksiksiz sağlayan, performanslarıyla borsamızın A sınıfı borsa statüsünü koruyarak hedeflerimizin daha ileri noktalara taşınmasına katkı sunan, emek veren tüm meclis ve yönetim kurulu üyelerimize, genel sekreterimize ve personellerimize göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Üyelerimize ve şehrimizin kalkınmasına yönelik özverili çalışmalarımızı aynı kararlılık ve şevkle aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." - GAZİANTEP

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