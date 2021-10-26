Girişim sermayesi yatırım fonundan İsviçre merkezli insurtech şirketine 250 bin dolarlık yatırım

Insurtech şirketi Virtual i Technologies, Bilişim Vadisi GSYF'den 250 bin dolar tutarında yatırım aldı. İsviçre merkezli şirketin kurucusu Veysel Sinan Geylani, "Yapay zekayı kullanarak sigorta sektöründe paradigma değişikliği yaptık. İyi niyete dayalı sigortacılıktan, dinamik ve veri temelli karar alma mekanizmalarına geçilmesini sağladık" dedi.

Sigortacılık sektörünün iyi niyete dayalı sigortacılıktan dinamik ve veri temelli karar alma mekanizmalarına geçmesini sağlayan İsviçre merkezli insurtech şirketi Virtual i Technologies, Bilişim Vadisi GSYF'den (APY Ventures) 250 bin dolar tutarında ön seri A yatırımı aldı. Bugüne kadar toplam 3.4 milyon dolar yatırım alan Virtual i Technologies, hayat dışı sigorta sektörünün risk değerleme ve seçim süreçlerini yapay zeka teknolojisiyle yeniden tanımlayarak reasürans, sigorta şirketleri, broker ve acentelere yüzde 100'e kadar risk görünürlüğü ile iş sürekliliklerine katkı sağlıyor.

MORGAN STANLEY'DEN DE YATIRIM ALDI

2018 yılında Veysel Sinan Geylani tarafından kurulan Virtual i Technologies'in ilk yatırımcıları ağırlıklı olarak sigorta ve risk profesyonellerinden oluşan melek yatırımcılardı. İlk kurumsal yatırımını Morgan Stanley Multicultural Innovation Lab'den alan şirket, Ağustos ayında çekirdek yatırım turunu tamamladı. İlk turda ABD, Almanya, Singapur ve Türkiye'den stratejik bazda yeni kurumsal yatırımcıları da ağırladı.

Şirket, birinci sınıf risk mühendisliği ve hasar teftişi bilgilerini hızlı ve dijital platformda kodlayan bir teknoloji ekosistemi olan yapay zeka temelli [VRS] Virtual Risk Space çözümünü sektörün tüm paydaşları için erişilebilir ve kolay uygulanan bir şekilde sunuyor. Patentli çözüm, sigortacılık tarihi boyunca geleneksel olarak yüzde 5 kabul edilen risk görünürlüğü oranını yüzde 100'e kadar artırabilme kapasitesiyle sektörün paradigmalarını temelden değiştiriyor.

"150 YILDIR RİSK SEÇİLİYORDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Virtual i Technologies Kurucusu ve CEO'su Veysel Sinan Geylani, "Sigorta sektörü teknolojik yetersizlikler ve yüksek maliyetler nedeniyle 150 yıldır kumar oynar gibi risk seçiyordu. Bu sebeple sektörün temel taşı olan KOBİ'lere iş devamlılığı ve risk yönetimi konusunda hizmet vermek gibi asli görevi olması gereken bir konuda yaya kalıyordu. Tam olarak neyi sigortaladıklarını bilmedikleri için, KOBİ'lerin hasar süreçlerinde sigortaya güveni zedelendi, bu da sektörün önünü kesti. Virtual i Technologies olarak biz bunu değiştirdik. Risk lokasyonlarının tamamını bilgisayar algoritması veya insan gözüyle değerlendirerek tüm risk verilerini görünür kılıyoruz. Yapay zekayı sektörel uzmanlığımızla harmanlayarak yarattığımız değeri gören vizyoner yatırım ortaklarıyla iş birliği yaparak sigorta sektörünün geleceğini tasarlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

"OYUNUN KURALLARINI BAŞTAN YAZIYOR"

APY Ventures ve Bilişim Vadisi GSYF ile birlikte tüm yatırımcılarının, ortaya koydukları değişimin ekosistemdeki tüm paydaşlar için ne kadar önemli olduğunu çok iyi değerlendirdiğini söyleyen Geylani, "Verinin değişmesi, çıktının değişmesi demek. Tüm paydaşların gerek finansal gerek operasyonel maliyetlerini yüksek teknolojiler aracılığıyla düşürerek verimlilik artışı sağlayan iş sürdürülebilirliği vaat ediyoruz" diye konuştu.

Bilişim Vadisi GSYF'nin fon yöneticisi Albaraka Portföy'ün Genel Müdürü Emin Özer, Bilişim Vadisi ve Vakıf Katılım ile kurdukları Bilişim Vadisi GSYF ile Türkiye'de örnek bir modeli ortaya koyduklarını söylerken 2021 yılında APY Ventures çatısı altında teknoloji girişimlerine sağladıkları fonların devam edeceğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri