GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, belgesi olmadan "Giresun kalite fındık" ismiyle satış yapan firmalara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, FİSKOBİRLİK olarak Giresun kalite tombul, sivri ve kara fındıklara "coğrafi işaret" tescil belgesi aldıklarını anımsattı.

Her anlamda dünyada eşi benzeri bulunmayan Giresun fındığının kalite ve marka değerini korumayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen gayreti göstermeye ve Giresun kalite fındıkların güvencesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, piyasada Giresun kalite fındık satmak isteyen firmaların öncelikle FİSKOBİRLİK'ten bu marka adı altında satış yapabileceğine dair tescil belgesi almalarının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Belgesi olmadan 'Giresun kalite fındık' ismiyle satış yapan firmalara yönelik denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda coğrafi işaret tescil belgesi olmadan satış yapan firmalar için de ciddi cezalar söz konusu. Giresun fındığının pazarlanmasına yönelik alınacak tek belge coğrafi işaretli ürün adının kullanım hakkı belgesi ve bu belge de sadece FİSKOBİRLİK tarafından verilmektedir."

Birlik Başkanı Lütfi Bayraktar, çalışmalarının meyvesini almaya başladıklarını, gelecek yıllarda Giresun kalite fındıkların marka değerinin daha iyi yerlere getirileceğini kaydetti.