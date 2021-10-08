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Erzurum ile Kayseri arasında ticari köprü kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erzurum ile Kayseri arasında ticari köprü kuruluyor

Kayseri MÜSİAD üyeleri, Erzurum MÜSİAD Başkanlığını ziyaret ederek Erzurum'un ticareti hakkında bilgiler aldı, MÜSİAD üyelerine ait iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri MÜSİAD üyeleri, Erzurum MÜSİAD Başkanlığını ziyaret ederek Erzurum'un ticareti hakkında bilgiler aldı, MÜSİAD üyelerine ait iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Kayseri MÜSİAD Başkanı Mehmet Kütahneci, Başkan vekili Ferhat Akmermer, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Subaşı, Murat Cingil, İhsan Küçüktalaslı, Erdinç Teğmen, ve üye Kemal Tekelli Erzurum MÜSİAD başkanlığını ziyaret ederek Erzurum ticareti hakkında Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir'den bilgi aldı.

MÜSİAD heyeti bir dizi gezilerde bulunurken Erzurum'un tarihi yerlerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Kayseri MÜSİAD Başkanı Mehmet Kütahneci, "Bugün Erzurum ziyaretindeyiz Kayseri ile Erzurumlu işadamlarımızın hem tanışması hem de ticaretlerini geliştirmeleri acısından Erzurum'da ziyaretlerde bulunduk. Erzurum Şube Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri bizleri çok güzel bir şekilde karşıladılar ev sahiplikleri için teşekkür ederiz. İşetmeleri gezdik üye arkadaşların ticarethanelerinde ziyaretlerde bulunduk iki şehir arasındaki ticaretleri nasıl geliştiririz sosyal ve kültürel alışverişlerimizi nasıl artırırız onları konuştuk belirli ziyaretler yaptık organize sanayimizde ihracatçılar birliğimizde ziyaretlerimizde olumlu sohbetler oldu, güzel değerlendirmeler yaptık. İnşallah iki şehir içinde hayırlı işler yapmamıza vesile olur" dedi.

Erzurum MÜSİAD Şube Başkanı Fuat Demir ise "Bugün Kayseri Şube Başkanımız ve ekibini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız Kayseri ile Erzurum arasındaki ticari hacmi artırmak Erzurumlu işadamlarını Kayseri'ye götürmek Kayserili işadamlarını Erzurum'a getirmek suretiyle ortak bir tesis kurmak için bir plan yapıyoruz. Erzurum'daki üyelerimizin iş yerlerini gezdirdik. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Bakanımız ve Organize Sanayi Başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk önümüzdeki günlerde Kayseri'ye giderek ortak bir kanıya varacağız" dedi. - ERZURUM

Erzurum ile Kayseri arasında ticari köprü kuruluyor

Erzurum ile Kayseri arasında ticari köprü kuruluyor

Erzurum ile Kayseri arasında ticari köprü kuruluyor

Erzurum ile Kayseri arasında ticari köprü kuruluyor

Erzurum ile Kayseri arasında ticari köprü kuruluyor

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