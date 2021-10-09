DÜSTİM projesi sanayiciye katkı sağladı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "İnovasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalığı çok daha üst düzeye taşımak istiyoruz. Bununda ilk temellerini Düzce Sanayi ve Ticari Destek Merkezi (DÜSTİM) projesi hayata geçirdik" dedi.

Düzce Sanayi ve Ticari Destek Merkezi (DÜSTİM) kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Geniş katılımla yapılan toplantıda açılış konuşmasını Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı.

Tuncay Şahin, konuşmasında inovasyonun çok önemli olduğunu belirterek "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında yürüttüğümüz ve çok değer verdiğimiz bir projeyi daha tamamladık. DÜSTİM projesi son zamanlarda gündemimizin en önemli maddelerinden birisiydi. Kısaca bu projeye katılım sağlayan 40 oda üyelerimizin idari yönetim ile satış ve pazarlama süreçlerindeki inovasyon yeteneklerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerini belirlenme imkanı bulduk. Gelecek yapay zeka ve inovasyon odaklı olarak tasarlanıyor. Bu iki kavrama uzak duranlar eninde sonunda kenara çekilmek zorunda kalacaklar. İnovasyon yeteneği olan firmaların bu yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve bu yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak zorundayız. Bu proje çalışmasını bir pilot çalışma olarak görüyoruz ve bu projeden edindiğimiz tecrübeyi genele yaymak istiyoruz. İnovasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalığı çok daha üst düzeye taşımak istiyoruz" dedi.

"Yeşil mutabakat üretim ve ticareti kökten değiştiriyor"

Tuncay Şahin, Yeşil Mutabakat gereğini yerine getiremeyenlerin ihracat yapamayacaklarını belirterek "Yeşil Mutabakat konusun da değinmek istiyorum. Avrupa Birliği iklim ve çevreyi korumak adına 11 Aralık 2019'da Yeşil Mutabakatı açıkladı. Bu mutabakat üretim ve ticareti de kökten değiştiriyor. Bu mutabakatın gereklerini yerine getiremeyen firmalar ihracat yapamayacak hale gelecekler. Bu konuya çok önem vermeli ve uyum çalışmalarına hemen başlayacağız. Oda olarak bu konuya çok önem veriyor ve uyum sağlama konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi odamız bir Ticaret ve Sanayi Odası. Yani tacir ve sanayicilerin Odası. Aslında bu iki tarafın ihtiyaçları ve beklentileri aynı değil. Biz bu proje ile kurumsal yapımızı aslında ticaret odası ve sanayi odası olarak ayırıyoruz. Ticaret yapan ve üretim yapan üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini esas alan bir anlayış oluşturuyoruz. Görevlendirilecek personellerimiz çalışmalarını bu anlayış çerçevesinde yürütecek ve üyelerimizin öncelikli ihtiyaçlarına odaklanacaklar. DÜSTİM odanın ayrı bir departmanı şeklinde yapılanacak olması üyelerimiz ile ilgili süreçlerin daha verimli yönetilmesini ve üyelerden gelecek geri bildirimlerin daha rasyonel bir şekilde ele alınmasını sağlayacak. Şu anda üye veri tabanımızı da güncelliyoruz. Kasım ayı sonu gibi güncellemeler tamamlanacak. Her üyemize kendisini ilgilendiren bilgilendirmeler gelecek. Bu çalışma üyelerimiz ile olan iletişimizin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olacak. DÜSTİM kurumsallaşmamızı daha yüksek seviyeye çıkarırken, bir yandan da üyelere verdiğimiz hizmet kalitesini de yükseltecek ve Düzce'ye değer katacaktır" ifadelerinde bulundu.

DÜSTİM 2020 yılında kuruldu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin değişen piyasa koşullarından ve kanuni yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm üretebilmek için 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan DÜSTİM 2020 yılında faaliyete geçti. Proje ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üye işletmelerine uygulanacak anket çalışmasıyla ihtiyaç ve beklentiler belirlenmiş olup, firmaların öncelikleri çalışmalarımıza yön verdi. Ayrıca firmaların üretim ve idari süreçleri, satış ve pazarlama, dış ticaret, kalite- eğitim, yönetim becerileri gibi süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlanış, inovasyon becerileri ile ilgili farkındalıkları oluşturdu.

Toplantı bilgi alışverişinden sonra sona erdi. - DÜZCE