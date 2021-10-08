Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de kargo taşımacılığında drone kullanımı için ön çalışmalar tamamlandı. Şehirler arası drone taşımacılığında ilk modellemenin İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldığını belirten Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın dünyada bir ilk olacağını ve drone'ların kargo taşıma şartlarının kesin kurallara bağlanacağını söyledi.

Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor. Türkiye de drone teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası drone taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın detaylarını 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda TRT Haber'e anlattı. Modellemenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir- Ankara hattı için yapıldığını belirten Yüksek, "İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve drone yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız" dedi.

Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-AnkaraSivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek.

Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla drone'ların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, drone'ların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de drone'lara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde drone kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.

Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada 'açık artırma' yöntemi deşifre oldu! Daha çok yabancılara yönelik uygulanıyor

İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi deşifre oldu! Daha çok yabancılara yönelik uygulanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Fakır:maliyeti kurtarmaz hacı
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk İbrahim Aydemir Meral Akşener
Magazin Deniz Akkaya
Spor Marcao Muslera Kemal Kılıçdaroğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:04:11. #1.13#