Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak

Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor. Türkiye de drone teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası drone taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.

İLK UYGULAMA İSTANBUL-ESKİŞEHİR-ANKARA HATTINDA

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın detaylarını 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda TRT Haber'e anlattı. Modellemenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir- Ankara hattı için yapıldığını belirten Yüksek, "İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve drone yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek.

DÜNYADA İLK OLACAK

Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla drone'ların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, drone'ların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

50 BİNİN ÜZERİNDE DRONE KAYIT ALTINDA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de drone'lara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde drone kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.

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