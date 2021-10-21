DowAksa'dan amatör futbola destek

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (İHA) - Yalova Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Taşköprü Spor'un sosyal tesisleri DowAksa tarafından yenilendi. DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks, "Taşköprü Spor'un bu tesislerde nice başarılara imza atacağına eminim" dedi.

Dünyanın önde gelen karbon elyaf üreticilerinden, Yalova merkezli DowAksa, Taşköprü Spor ile imzaladığı 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi kapsamında, Taşköprü Belediyesi'ne ait Gökhan Güney Stadyumu'nun içindeki sosyal tesislerini yeniledi.

Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan, spora katkıları dolayısıyla DowAksa'ya teşekkür ederek yenilenen tesislerin beldeye ve Taşköprü Spor'a hayırlı olmasını diledi.

DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks, sporun ve gençlerin gelişimi için gerekli desteği vermekten mutlu olduklarını dile getirdi. Taşköprü'nün, DowAksa fabrikasına ev sahipliği yapması sebebiyle kendileri için önemli olduğunu ifade eden Parks, "Yalova Süper Amatör Ligi'nde mücadelesini sürdüren Taşköprü Spor'a yenilenen tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesislerde nice başarılara imza atacaklarına eminim" dedi.

Taşköprü Spor Kulüp Başkanı Samet Ilgaz ise şehrin en önemli sanayi kuruluşlarının başında gelen DowAksa'nın gönüllü desteğine çok kıymet verdiklerini kaydederek, "Yenilenen tesisimizle, alt yapımızdaki gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak ve daha üst liglere çıkmak en büyük amacımız. Taşköprü Spor'un geleceği gençlerimize sahip çıktığı için DowAksa'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL