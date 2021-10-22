Dijital Zekâ Q ile desteklenen yeni QNB Mobil kullanıcıların hizmetine sunuldu

QNB Finansbank iki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı yeni mobil bankacılık uygulaması QNB Mobil'i Dijital Zeka Q ile destekleyerek tüm müşterilerinin kullanımına sundu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kısaca Q olarak adlandırılan yeni mobil uygulama, diğerlerinden dijital zekası, kişiselleştirilebilen pano yapısı, kullanıcı dostu ara yüzü, hızlı erişim panosu ve zenginleştirilmiş ajandam menüsü gibi özellikleriyle ayrışıyor.

Altyapısında kullanılan yapay zeka teknolojisi, kullanıcıları anlayıp hayatlarını kolaylaştırıyor. Q, dijital zekası sayesinde kullanıcılarını yakından tanıyor, onların bankacılık ayak izlerini görerek ihtiyaçları hakkında öngörülerde bulunup tam zamanında zekice öneriler sunuyor.

Yeni QNB Mobil'de pano yapısı sayesinde müşteriler ana sayfalarını diledikleri gibi kişiselleştirebiliyor, takip etmek istedikleri ürün ve hizmetlere ait panoları ana sayfalarına ekleyip panoların sıralamasını da kişisel tercihlerine göre değiştirebiliyorlar. Kullanıcılar, zenginleştirilmiş Ajandam panosuyla tüm bankacılık işlemlerini, geçmiş ve gelecek dönemdeki ödemelerini kolayca takip edebiliyorlar. Ayrıca Hızlı Erişim panosu sayesinde uygulamaya giriş yapmadan en sık kullandığı işlemlere de hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabiliyor.

Son teknolojiyi kişiselleştirilmiş ve mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak için kullanan QNB Mobil, dijital zekası sayesinde kullanıcılarının bankacılık işlemlerine de rehberlik ediyor. Dijital Zeka Q, iyi bir özel müşteri temsilcisi gibi sizi tanıyor, düzenli işlemlerinizi öğrenip zamanı geldiğinde hatırlatıyor.

Önemli konularda yaptığı akıllı uyarılarla olası problemlerin önüne geçerek hayatınızı kolaylaştırıyor. Örneğin on bir aydır değişmeyen bir kira ödemenizi gördüğünde gelecek ayın zam dönemi olduğunu hatırlatıyor ya da bir para transferi talimatınızın süresi doluyorsa uzatmak isteyip istemediğinizi soruyor. Kredi kartınızdan çift ödeme çekilmesi gibi önemli durumlarda sizi uyarıp yardımcı oluyor. Kısaca Q, dijital zekası sayesinde sizi bankacılık işlemlerinizi takip etme zahmetinden kurtarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu müşteri beklentilerini karşılamak için teknolojiden yararlanmaya devam ettiklerini belirterek, " Bu iç görüler ışığında hayata geçirdiğimiz QNB Mobil yani kısaca Q ile müşterilerimize kullanıcı dostu bir ara yüz ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyoruz. QNB Finansbank olarak bankacılık işlemlerinde teknoloji altyapılı yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturmaktan ötürü çok mutluyuz.

İhtiyaçları en hızlı şekilde ve daha proaktif biçimde karşılamaya yönelik çalışmalar geliştirmeye devam ediyoruz. Q ile müşterilerimize, istedikleri yerde ve zamanda kişiselleştirilmiş öngörüler ve öneriler sağlayabiliyoruz. Q'nun sahip olduğu dijital zeka ile kullanıcıların sahip olduğu sorular ve endişeler anında gerçek zamanlı olarak yanıtlanabiliyor. Ayrıca yenilenen ara yüzle birlikte kullanım kolaylığı sunarken uygulamayı kişiselleştirme özelliğiyle de kullanıcılar, tüm bankacılık işlemlerini rahatça takip edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Kullandıkları teknolojilerin bankacılık alanında devrim yarattığını aktaran Kurtoğlu, "Akıllı mobil teknolojileriyle müşterilerimizin finansal hayatlarını kolaylaştıran, onları çözüm ve bankacılık ürünlerine kolay ve güvenli yoldan ulaştıran kaliteli bir deneyim yaşatabiliyoruz. Böylelikle müşterilerimize daha fazla memnuniyet ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabiliyoruz. Bugün sektörümüzde şaşırtıcı olarak kabul edilebilecek şeyler yakın gelecekte olağan hale gelecek. Bu nedenle banka olarak teknolojiye olan yatırımlarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sadece mobil bankacılık kullanan kişi sayısı 56 milyona yaklaşırken, QNB Mobil'de her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Geçen yıla kıyasla banka kullanıcılarının QNB Mobil'i kullanım sıklıkları yüzde 20 artış gösterirken, bankadaki aktif müşterilerin yaklaşık yüzde 70'i QNB Mobil'i kullanıyor. QNB Mobil'i kullanan müşterilerin adedi ise 3,4 milyon gibi çarpıcı bir rakama ulaşıyor.