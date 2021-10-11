Çeltik tarlada 4 markette 25 lira - Haberler Ekonomi
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Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Ekonomi

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira Silifke'de çeltik hasadı buruk başladı Silifke Ovasında bu yıl 11 bin dönüm araziden 7 bin 700 ton çeltik rekoltesi bekleniyor Üreticiler fiyatların düşük olmasından şikayetçi Mersin'in Silifke ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde çeltik hasadı başladı.

ÇELTİK, KONYA (İHA) - Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Silifke'de çeltik hasadı buruk başladı

Silifke Ovasında bu yıl 11 bin dönüm araziden 7 bin 700 ton çeltik rekoltesi bekleniyor

Üreticiler fiyatların düşük olmasından şikayetçi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde çeltik hasadı başladı. Silifke Ovasında bu yıl 11 bin dönüm araziden 7 bin 700 ton çeltik rekoltesi beklenirken, üreticiler fiyatların düşük olmasından şikayetçi.

Kurtuluş, Sökün, Bahçe, Çeltikçi ve Gülümpaşalı mahallelerinde çeltik hasadı heyecanı başladı. Bu yıl Silifke ovasındaki 11 bin dönümlük araziden 7 bin 700 ton çeltik rekoltesi bekleniyor.

Her geçen yıl çeltik üretiminin azaldığını maliyetlerinin yüksek olmasına karşın çeltik kilogram fiyatının çok düşük olduğunu ifade eden çeltik üreticisi Duran Başar, "Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde çeltik üretimi yapıyoruz. Ekim ayı sonuna kadar da hasadımızı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde ilk damlama sulama ile ekilen çeltiklerimiz hasat edilerek kurutma alanımıza geldi. Üretici elinden gelen gayreti gösterdi. İnşallah bereketli bir sezon olur diyeceğim ama işte maalesef üretici elinden geldiği kadar ürününü en iyi şekilde üretmeye çalışırken, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı üreticinin yüzü bu sene gülmeyeceğini düşünüyoruz. Çeltik piyasası 4 TL gibi bir rakam olarak duyulurken, her hangi bir markete girdiğimiz zaman 20-25 TL fiyatları görüyoruz. Geçen sene 3,60 olan ürün gübresinin maliyeti bu yıl 7 TL oldu. Yüzde yüzün üzerinde bir maliyet artışı var. Bunlar dolayısı ile çiftçiyi, üretim yapan herkesi bir zincir olarak etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, yukarıdaki yetkili ağabeylerimiz bu olaya bir el atarsa sevineceğiz. Gübre, mazot fiyatı ve enerjideki artışlar çiftçinin belini tamamen bükmüş durumda. İnşallah bununla ilgili bir çözüm üretirler. Biz çiftçiler bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, burada da üretmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz üretmek. Bu konuya Tarım bakanımız ve Cumhurbaşkanımız dahil olur ve bizlere de gerekli desteklemeler verilirse, hem kendi ekonomimiz için, hem ülke ekonomisi için, hem de geleceğimiz için bu toprakları işlemeye devam edeceğiz" dedi.

Geçen yıl 4 TL'den alıcı bulan çeltiklerimizde bu yıl fiyat değişmedi diyen Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, "Silifke'de üretilen pirincin lezzeti ve kalitesiyle damaklarda farklı bir yere sahip. Silifke ovasında üretilen çeltiğin güvenilirliği ve kalitesi Türkiye genelinde ispatlanmıştır. Toprak yapısı ve toprağın tuzluluk oranı, pirincin kalitesini ve lezzetini artırmaktadır. 2021 yılı üretim sezonunda Kurtuluş, Sökün, Gülümpaşalı, Burunucu, Çavuşbucağı ve Ulugöz mahallelerinde 92 çiftçi çeltik ekmek için müracaat etmiş olup, 11.000 dekarlık bir alanda çeltik ekimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında çekik alanlarının yaklaşık 1200 dekarlık kısmı birinci ürün olarak ekilmiş, geriye kalan 9800 dekarlık kısmı ise 2. ürün olarak ekilmiştir" diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin arttığını fiyatın değişmediğini söyleyen Doygun, "Geçtiğimiz yıl 4 TL'ye sattığımız ürün bu yıl da aynı fieyatta. Fiyatların artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 90 TL'ye aldığımız bir çuval gübre bu yıl 265 TL'ye çıktı. Her geçen gün çiftçi girdi maliyetlerinin altında eziliyor" dedi.

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira

Çeltik tarlada 4 markette 25 lira
İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Ekonomi Haberleri
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