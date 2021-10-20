Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,14 -0,77 -33,59 Acıpayam Selüloz 16,09 0,81 -5,51 Adel Kalemcilik 25,18 -0,71 -24,59 Adese Gayrimenkul 1,17 0,00 -58,21 Afyon Çimento 3,43 -0,58 -32,88 AGESA Hayat Emeklilik 21,96 0,37 28,15 Ak Enerji 1,88 1,08 -14,93 Akbank 5,25 0,38 -22,31 Akçansa 15,16 -0,39 -5,85 Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 4,84 -18,86 Akfen GMYO 5,38 -3,76 106,07 Akın Tekstil 31,22 -0,32 -1,70 Akiş GMYO 1,71 0,00 -38,76 Akmerkez GMYO 36,20 -1,25 -41,44 Aksa 20,74 0,19 50,13 Aksa Enerji 6,70 0,45 80,11 Aksigorta 6,93 0,00 -16,60 Aksu Enerji 17,39 0,64 130,42 Alarko Carrıer 285,50 -0,94 -21,46 Alarko GMYO 22,18 0,00 -12,44 Alarko Holding 8,91 0,79 4,56 Albaraka Türk 1,81 0,00 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 24,88 -1,43 -16,12 Alkim Kağıt 14,83 0,47 14,57 Alkim Kimya 17,26 -0,58 22,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,00 -3,81 Altınyunus Çeşme 52,55 -0,85 5,18 Anadolu Efes 21,10 -1,12 -1,22 Anadolu Grubu Holding 24,46 -0,41 -6,37 Anadolu Hayat Emek. 9,73 0,52 21,09 Anadolu Isuzu 18,00 0,56 0,00 Anadolu Sigorta 6,08 -0,16 -15,79 Anel Elektrik 2,92 3,55 -7,89 Arçelik 32,90 0,43 15,61 ARD Bilişim Teknolojileri 44,06 1,06 -8,36 Arena Bilgisayar 9,15 -0,44 -16,07 Armada Bilgisayar 48,76 0,87 -0,65 Arsan Tekstil 4,37 -0,46 9,64 Arzum Ev Aletleri 16,97 -0,06 -29,77 Aselsan 16,25 -0,91 -10,96 Ata GMYO 3,66 0,27 -33,58 Atakule GMYO 2,70 1,50 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,70 -0,18 2,52 Atlas Yat. Ort. 1,35 0,00 -22,86 ATP Bilgisayar 35,98 -0,61 Avrasya GMYO 1,87 -1,58 -28,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 -0,42 -25,94 Avrupa Yatırım Holding 6,54 -0,46 9,00 Aydem Enerji 6,86 -1,44 Ayen Enerji 5,15 -1,34 -4,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,95 -0,05 68,00 Aygaz 18,03 -0,06 27,09 Bagfaş 20,00 -0,70 0,00 Bak Ambalaj 19,24 0,26 -2,71 Balatacılar Balatacılık 8,89 -1,11 7,89 Bantaş Ambalaj 3,21 0,63 2,67 Banvit 64,15 0,00 23,37 Başkent Doğalgaz GMYO 33,90 0,24 Baştaş Başkent Çimento 9,65 1,90 -44,44 Batı Çimento 15,28 2,07 224,42 Batısöke Çimento 2,53 0,40 3,69 Bayrak Taban Sanayi 8,54 -3,17 -19,51 Bera Holding 10,08 -0,10 -50,30 Berkosan Yalıtım 7,33 -0,27 -17,83 Beşiktaş Futbol Yat. 5,71 -2,39 41,34 Beyaz Filo 9,01 -0,33 -10,61 Bilici Yatırım 13,94 0,43 151,93 Bim Mağazalar 61,10 -0,33 -14,30 Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 -10,00 Birko Mensucat 1,03 0,00 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,32 1,30 Birlik Mensucat 2,04 1,49 -41,04 Bizim Mağazaları 12,17 -0,65 -18,73 BMS Çelik Hasır 8,12 -1,22 Boğaziçi Beton Sanayi 4,53 -0,88 Borusan Mannesmann 22,92 -0,78 -17,55 Borusan Yat. Paz. 330,40 -0,63 -27,27 Bosch Fren Sistemleri 809,90 -0,04 -34,14 Bossa 26,58 -1,56 48,91 Brisa 22,84 0,44 17,96 Burçelik 21,94 -0,72 4,38 Burçelik Vana 20,88 -0,38 -57,95 Bursa Çimento 3,78 1,34 -24,06 Carrefoursa 40,90 -0,44 -43,04 Casa Emtia Petrol 122,00 -0,81 15,09 Ceo Event Medya 8,62 -1,49 34,06 Coca Cola İçecek 79,65 1,27 25,42 Cosmos Yat. Holding 10,82 0,28 34,24 Credıtwest Faktorıng 4,82 0,84 -17,89 Çan2 Termik 14,77 0,41 Çelebi 154,60 0,13 -15,30 Çelik Halat 6,19 0,32 -31,96 Çemaş Döküm 1,15 0,88 -32,46 Çemtaş 13,97 0,43 -11,08 Çimbeton 203,80 0,20 -31,26 Çimentaş 26,26 0,15 -27,38 Çimsa 30,38 -0,13 70,67 Çuhadaroğlu Metal 8,51 -0,35 11,87 Dagi Giyim 3,03 -0,98 -11,05 Dagi Yatırım Holding 12,05 -0,08 -6,59 Dardanel 2,61 -0,76 -50,99 Datagate Bilgisayar 12,60 -1,02 -21,79 Demısaş Döküm 7,45 1,36 15,05 Denge Holding 1,45 1,40 -52,26 Deniz GMYO 1,59 -0,63 -13,68 Derimod 8,92 -1,55 -8,42 Derlüks Yatırım Holding 5,19 1,57 -41,16 Desa Deri 7,94 -1,61 -18,48 Despec Bilgisayar 9,26 1,76 -29,10 Deva Holding 23,96 -0,99 -0,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,12 -1,42 3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 4,19 0,00 12,33 Ditaş Doğan 18,47 -3,85 42,01 DO-CO 850,00 -1,47 34,92 Doğan Burda 34,02 4,23 51,60 Doğan Holding 2,57 -0,39 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,94 -7,68 Doğusan 4,42 4,00 0,91 Doğuş GMYO 9,05 -0,11 10,77 Doğuş Otomotiv 30,90 -1,21 19,20 Döktaş Dökümcülük 23,00 -5,51 -24,89 Duran Doğan Basım 15,48 -1,96 47,57 Dyo Boya 9,81 1,13 -12,78 Eczacıbaşı İlaç 5,82 0,87 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 36,08 2,04 34,03 E-Data Teknoloji 9,80 -0,91 Edip Gayrimenkul 3,66 -0,54 10,24 Ege Endüstri 1.179,50 0,44 -29,15 Ege Gübre 178,60 1,77 24,50 Ege Profil 28,90 -0,34 -23,23 Ege Seramik 14,97 0,81 54,93 Egeplast 23,44 1,21 -29,61 Ekiz Kimya 6,05 0,00 -15,15 Emek Elektrik 2,82 0,00 -1,24 Eminiş Ambalaj 19,15 1,32 -48,02 Emlak Konut GMYO 1,94 1,57 -8,26 Enerjisa Enerji 11,33 1,80 -1,74 Enka İnşaat 10,09 -0,39 43,29 Erbosan 86,75 -0,06 113,91 Ereğli Demir Çelik 18,14 0,17 38,09 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 -0,31 Ersu Gıda 4,99 -0,40 1,01 Escar Turizm Taşımacılık 21,70 1,31 Escort Teknoloji 5,06 -0,20 -22,98 Esenboğa Elektrik 27,34 -0,07 43,70 Etiler Gıda 5,10 -1,73 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 4,84 0,62 26,72 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 -0,30 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,94 1,81 -11,29 Euro Yatırım Holding 1,90 -1,55 -33,10 Europap Tezol Kağıt 13,99 0,07 Fade Gıda 9,13 5,06 75,52 Fenerbahçe Futbol 30,96 1,24 4,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 -1,26 -19,94 F-M İzmit Piston 103,30 -0,58 -15,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,64 0,24 -2,99 Ford Otosan 169,30 -0,53 38,61 Formet Metal ve Cam 1,27 0,00 -48,23 Frigo Pak Gıda 21,54 -2,09 2,67 Galata Wind Enerji 4,37 -3,10 Galatasaray Sportif 3,37 0,60 -16,79 Garanti Bankası 9,08 0,55 -10,55 Garanti Faktoring 15,00 2,95 34,77 Garanti Yat. Ort. 2,40 3,90 -25,37 Gedik Y. Men. Değ. 6,69 0,90 12,89 Gediz Ambalaj 16,05 2,23 19,78 Gen İlaç 12,42 -1,51 Gentaş 3,06 -0,65 -32,20 Gersan Elektrik 5,36 0,94 -12,70 Girişim Elektrik Sanayi 22,94 0,17 Global Men. Değ. 6,06 0,66 0,83 Global Yat. Holding 1,89 1,07 -46,20 Good-Year 8,51 0,47 6,80 Göltaş Çimento 36,96 -1,70 -9,95 Gözde Girişim 5,64 -0,18 -29,32 GSD Denizcilik 4,63 -1,49 90,13 GSD Holding 2,74 -1,44 9,16 Gübre Fabrik. 58,30 7,96 -32,25 Güler Yat. Holding 2,54 1,60 -26,65 Halk GMYO 2,38 0,00 -21,91 Hatay Tekstil 16,20 0,75 18,81 Hedef Girişim 2,71 -0,73 7,34 Hektaş 8,18 -0,49 53,12 HUB Girişim 9,93 0,10 -45,44 Hürriyet Gzt. 2,24 3,70 6,67 ICBC Turkey Bank 5,28 -0,56 -18,77 İdeal Finansal Teknolojiler 43,94 -0,14 226,45 İdealist GMYO 2,23 -1,33 -6,03 İhlas Ev Aletleri 0,93 -1,06 -50,08 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,87 0,00 -64,68 İhlas Holding 0,55 1,85 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,83 3,75 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,49 -0,61 39,69 Info Yatırım 4,53 0,67 -3,01 İntema 33,82 -0,53 -15,24 Inveo Yatırım Holding 30,98 1,73 114,07 İpek Doğal Enerji 12,76 -0,08 -2,45 İskenderun Demir Çelik 12,41 -0,32 37,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Paketlenmiş gıda ürünlerindeki oyun deşifre oldu! Tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler