Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,27 -2,23 -31,91 Acıpayam Selüloz 15,87 -1,31 -6,80 Adel Kalemcilik 26,06 -0,08 -21,95 Adese Gayrimenkul 1,25 3,31 -55,36 Afyon Çimento 3,40 -0,29 -33,46 AGESA Hayat Emeklilik 18,52 0,60 8,08 Ak Enerji 1,81 3,43 -18,10 Akbank 5,30 0,38 -21,57 Akçansa 14,81 -2,44 -8,03 Akdeniz Yatırım Hold. 2,03 -0,49 -15,53 Akfen GMYO 4,66 -1,48 78,49 Akın Tekstil 30,40 -1,30 -4,28 Akiş GMYO 1,75 0,57 -37,33 Akmerkez GMYO 36,70 -0,49 -40,64 Aksa 20,00 -0,40 44,77 Aksa Enerji 13,41 0,83 80,24 Aksigorta 6,98 -0,43 -16,00 Aksu Enerji 11,00 -1,43 45,75 Alarko Carrıer 296,90 -0,37 -18,33 Alarko GMYO 21,74 -0,18 -14,17 Alarko Holding 8,57 0,82 0,57 Albaraka Türk 1,81 9,70 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 24,98 2,55 -15,78 Alkim Kağıt 14,39 -1,10 11,17 Alkim Kimya 16,16 0,00 14,72 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,94 -9,35 -11,42 Altınyunus Çeşme 51,35 -1,34 2,78 Anadolu Efes 21,86 0,74 2,33 Anadolu Grubu Holding 23,58 -0,34 -9,74 Anadolu Hayat Emek. 10,13 1,30 26,07 Anadolu Isuzu 17,07 1,13 -5,17 Anadolu Sigorta 6,17 0,00 -14,55 Anel Elektrik 2,48 -1,20 -21,77 Arçelik 32,72 -0,37 14,97 ARD Bilişim Teknolojileri 43,84 -1,39 -8,82 Arena Bilgisayar 9,75 -2,40 -10,57 Armada Bilgisayar 49,22 -1,48 0,29 Arsan Tekstil 4,32 0,00 8,38 Arzum Ev Aletleri 18,30 -0,33 -24,27 Aselsan 15,10 -0,79 -17,26 Ata GMYO 3,93 -0,51 -28,68 Atakule GMYO 3,20 3,56 36,69 Atlantis Yatırım Holding 5,20 1,96 -6,47 Atlas Yat. Ort. 1,40 -0,71 -20,00 ATP Bilgisayar 35,36 -2,27 Avrasya GMYO 1,92 0,00 -26,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,47 -0,80 -22,81 Avrupa Yatırım Holding 6,47 0,15 7,83 Aydem Enerji 7,12 -0,56 Ayen Enerji 4,98 0,20 -7,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 -0,54 63,13 Aygaz 16,24 1,18 14,48 Bagfaş 22,20 0,91 11,00 Bak Ambalaj 19,82 -0,50 0,22 Balatacılar Balatacılık 8,50 2,91 3,16 Bantaş Ambalaj 3,37 -1,75 7,78 Banvit 65,30 -0,38 25,58 Başkent Doğalgaz GMYO 28,90 -0,34 Baştaş Başkent Çimento 9,28 -1,28 -46,57 Batı Çimento 14,63 2,96 210,62 Batısöke Çimento 2,75 -5,17 12,70 Bayrak Taban Sanayi 9,93 -1,19 -6,41 Bera Holding 10,29 -0,19 -49,26 Berkosan Yalıtım 7,86 -1,75 -11,88 Beşiktaş Futbol Yat. 5,86 0,69 45,05 Beyaz Filo 9,31 4,02 -7,63 Bilici Yatırım 16,14 -3,30 191,69 Bim Mağazalar 62,40 0,08 -12,48 Biotrend Çevre ve Enerji 24,74 -8,37 Birko Mensucat 1,08 0,00 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,56 -0,83 Birlik Mensucat 2,27 0,00 -34,39 Bizim Mağazaları 12,86 -1,08 -16,28 BMS Çelik Hasır 8,13 -0,25 Boğaziçi Beton Sanayi 4,60 -1,71 Borusan Mannesmann 22,78 -1,64 -18,06 Borusan Yat. Paz. 327,30 -1,12 -27,95 Bosch Fren Sistemleri 799,90 -0,89 -34,95 Bossa 27,90 0,58 56,30 Brisa 22,08 -1,08 14,03 Burçelik 22,14 -0,63 5,33 Burçelik Vana 21,82 0,18 -56,06 Bursa Çimento 3,63 0,55 -27,07 Carrefoursa 44,78 -2,61 -37,63 Casa Emtia Petrol 132,00 0,92 24,53 Ceo Event Medya 8,67 0,12 34,84 Coca Cola İçecek 84,45 0,48 32,97 Cosmos Yat. Holding 10,40 -2,89 29,03 Credıtwest Faktorıng 4,80 -4,76 -18,23 Çan2 Termik 14,00 0,00 Çelebi 156,90 0,58 -14,04 Çelik Halat 6,20 -0,48 -31,85 Çemaş Döküm 1,14 0,00 -33,04 Çemtaş 12,61 -0,16 -19,74 Çimbeton 202,00 -0,49 -31,87 Çimentaş 27,04 0,30 -25,22 Çimsa 29,04 -0,41 63,15 Çuhadaroğlu Metal 7,76 2,11 2,01 Dagi Giyim 3,34 -0,89 -1,95 Dagi Yatırım Holding 12,22 -0,65 -5,27 Dardanel 2,63 -1,13 -50,61 Datagate Bilgisayar 13,31 -2,78 -17,38 Demısaş Döküm 6,70 2,29 3,47 Denge Holding 1,55 0,00 -48,97 Deniz GMYO 1,97 0,00 6,95 Derimod 9,70 -0,21 -0,41 Derlüks Yatırım Holding 4,84 0,83 -45,12 Desa Deri 8,28 -0,84 -14,99 Despec Bilgisayar 9,24 -1,81 -29,25 Deva Holding 22,84 0,44 -5,06 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,08 -0,36 2,83 Diriteks Diriliş Tekstil 4,96 4,42 32,98 Ditaş Doğan 16,90 3,05 29,94 DO-CO 748,60 -0,19 18,83 Doğan Burda 22,70 0,09 1,16 Doğan Holding 2,57 -0,77 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,22 -1,33 -4,68 Doğusan 4,79 -1,84 9,36 Doğuş GMYO 9,74 -4,04 19,22 Doğuş Otomotiv 31,42 -0,06 21,20 Döktaş Dökümcülük 33,00 -1,20 7,77 Duran Doğan Basım 13,77 -1,92 31,27 Dyo Boya 9,99 -0,89 -11,18 Eczacıbaşı İlaç 5,85 0,86 -18,77 Eczacıbaşı Yatırım 36,72 0,27 36,41 E-Data Teknoloji 10,62 1,53 Edip Gayrimenkul 3,31 -0,60 -0,30 Ege Endüstri 1.135,00 -1,14 -31,83 Ege Gübre 169,30 -2,42 18,01 Ege Profil 26,72 -0,60 -30,13 Ege Seramik 14,00 -0,14 44,89 Egeplast 25,04 -1,26 -24,80 Ekiz Kimya 6,19 -0,16 -13,18 Emek Elektrik 2,68 -1,47 -6,14 Eminiş Ambalaj 20,90 9,94 -43,27 Emlak Konut GMYO 1,79 0,00 -15,35 Enerjisa Enerji 10,38 0,29 -9,98 Enka İnşaat 10,16 1,30 44,28 Erbosan 93,70 -0,58 131,04 Ereğli Demir Çelik 16,24 -0,55 23,63 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,32 -1,19 Ersu Gıda 4,55 2,25 -7,89 Escar Turizm Taşımacılık 22,80 -0,78 Escort Teknoloji 5,37 -0,92 -18,26 Esenboğa Elektrik 30,20 -0,98 58,73 Etiler Gıda 5,02 -0,59 26,13 Euro Kapital Yat. Ort. 5,74 -0,35 50,28 Euro Trend Yat. Ort. 3,44 -0,58 -2,78 Euro Yat. Ort. 3,20 0,95 -27,95 Euro Yatırım Holding 1,95 -1,52 -31,34 Europap Tezol Kağıt 14,84 -0,74 Fade Gıda 8,41 -1,87 61,68 Fenerbahçe Futbol 31,42 -0,95 6,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 -0,42 -19,94 F-M İzmit Piston 102,20 -1,35 -16,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,09 -0,90 -7,21 Ford Otosan 157,50 -1,56 28,95 Formet Metal ve Cam 1,34 -6,29 -45,38 Frigo Pak Gıda 22,72 2,07 8,29 Galata Wind Enerji 4,18 -0,24 Galatasaray Sportif 3,33 3,10 -17,78 Garanti Bankası 9,30 0,87 -8,38 Garanti Faktoring 14,99 5,94 34,68 Garanti Yat. Ort. 2,18 -0,46 -32,21 Gedik Y. Men. Değ. 6,90 -0,58 16,43 Gediz Ambalaj 16,00 -2,14 19,40 Gen İlaç 14,32 3,62 Gentaş 2,99 -0,99 -33,75 Gersan Elektrik 5,33 -0,74 -13,19 Girişim Elektrik Sanayi 25,04 0,97 Global Men. Değ. 6,02 0,00 0,17 Global Yat. Holding 2,02 -0,98 -42,50 Good-Year 7,62 -1,04 -4,37 Göltaş Çimento 36,94 -2,28 -10,00 Gözde Girişim 5,78 0,35 -27,57 GSD Denizcilik 3,63 -1,36 49,07 GSD Holding 2,57 -0,77 2,39 Gübre Fabrik. 49,70 -0,80 -42,24 Güler Yat. Holding 2,50 -0,79 -27,80 Halk GMYO 2,42 0,83 -20,60 Hatay Tekstil 15,58 -0,26 14,26 Hedef Girişim 2,62 -1,50 3,77 Hektaş 8,58 -1,27 60,60 HUB Girişim 10,07 -0,30 -44,67 Hürriyet Gzt. 2,35 -6,00 11,90 ICBC Turkey Bank 5,68 -1,22 -12,62 İdeal Finansal Teknolojiler 55,55 0,63 312,70 İdealist GMYO 2,14 -1,83 -9,82 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,92 -1,08 -62,65 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,80 0,00 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,29 0,48 35,38 Info Yatırım 3,96 -0,25 -15,21 İntema 33,82 -1,34 -15,24 Inveo Yatırım Holding 100,70 -0,79 127,73 İpek Doğal Enerji 11,67 0,43 -10,78 İskenderun Demir Çelik 11,24 -1,06 24,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler