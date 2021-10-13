Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.750,00 4,35 -26,54 İş Bankası (C) 5,19 -0,76 -23,59 İş Bankası (Kur.) 353.000,00 6,97 -7,10 İş Fin.Kir. 3,05 -1,29 -20,98 İş Girişim 7,96 -2,69 -57,99 İş GMYO 1,85 -2,63 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,44 -2,11 -19,02 İş Yat. Ort. 2,68 -0,74 -20,31 İşbir Holding 57,35 0,79 6,84 Işık Plastik 6,31 0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -2,97 -14,04 İttifak Holding 1,25 -2,34 -43,95 İz Hayvancılık Tarım 20,40 -0,87 13,33 İzmir Demir Çelik 2,30 -2,13 -30,50 İzmir Fırça 5,97 -1,97 7,37 Jantsa Jant Sanayi 56,10 2,09 35,35 Kafein Yazılım 20,00 0,00 -6,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,83 1,69 Kaplamin 23,48 -3,37 -30,53 Kardemir (A) 5,90 -0,67 -0,84 Kardemir (B) 5,90 -0,51 11,95 Kardemir (D) 6,74 -0,88 16,61 Karel Elektronik 9,09 -0,11 35,18 Karsan Otomotiv 3,61 1,12 11,08 Karsu Tekstil 8,46 -0,94 -1,05 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,96 -2,98 Kartonsan 46,38 0,39 -51,01 Katmerciler Ekipman 1,35 1,50 -22,07 Kent Gıda 182,00 -0,55 -48,82 Kerevitaş Gıda 4,09 -1,92 -37,84 Kervan Gıda 11,54 0,44 12,75 Kervansaray Yat. Holding 0,64 1,59 -49,21 Kiler GMYO 1,92 1,05 -23,51 Kızılbük GYO 28,88 -1,77 Klimasan Klima 9,82 -1,21 16,38 Koç Holding 21,76 -0,82 6,39 Konfrut Gıda 4,22 -3,87 -0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,00 -0,51 150,00 Konya Çimento 813,00 0,30 -28,05 Koray GMYO 7,45 -2,10 67,42 Kordsa Teknik Tekstil 24,34 1,08 56,53 Koza Altın 100,80 -1,08 4,24 Koza Madencilik 15,22 -0,20 -1,74 Körfez GMYO 5,04 -1,18 -13,10 Kristal Kola 1,31 -1,50 -57,12 Kron Telekomünikasyon 34,02 -4,71 -7,65 Kuştur Kuşadası Turizm 211,10 -6,68 34,20 Kuyas Yatırım 2,52 -3,82 9,57 Kütahya Porselen 65,50 -0,76 29,83 Kütahya Şeker Fabrikası 33,00 7,00 Lider Faktoring 3,35 -4,01 -1,76 Link Bilgisayar 27,46 0,96 -13,09 Logo Yazılım 40,48 -0,39 29,99 Lokman Hekim Sağlık 10,55 -0,94 48,64 Lüks Kadife 49,50 10,00 72,39 Makina Takım 2,79 -1,76 -18,18 Manas Enerji Yönetimi 15,68 1,16 Margün Enerji 8,36 -3,24 Marka Yatırım Holding 4,28 -0,70 -33,44 Marmaris Altınyunus 170,80 -5,11 53,74 Marshall 245,10 -0,85 -20,08 Martı GMYO 0,94 -1,05 -63,19 Martı Otel 1,52 0,00 -28,64 Matriks Bilgi Dağıtım 31,82 -0,69 Mavi Giyim 71,10 3,49 37,77 Mazhar Zorlu Holding 31,10 -0,38 -1,21 Meditera Tıbbi Malzeme 34,30 0,12 Mega Polietilen 5,16 -4,97 -32,64 Menderes Tekstil 2,03 -1,46 -34,30 Mercan Kimya 9,69 -3,39 Merit Turizm 24,10 4,06 132,64 Merko Gıda 4,57 -0,65 -47,11 Metemtur Yatırım 3,15 -3,08 -61,04 Metro Holding 1,28 -1,54 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,59 1,97 -10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 -0,56 -24,46 Migros Ticaret 31,44 -0,57 -26,54 Milpa 4,02 -1,23 -12,61 Mistral GMYO 4,87 1,04 3,40 MLP Sağlık 26,38 -0,08 32,76 MMC San. ve Tic. Yat. 5,59 0,18 21,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,49 -0,46 -45,23 Mondi Tire Kutsan 8,60 -0,46 13,16 Nasmed Egepol 5,33 -2,02 Naturel Enerji 32,54 -0,91 -8,36 Naturelgaz 7,21 -0,14 Net Holding 4,43 -1,77 29,15 Netaş Telekom. 16,47 -2,72 -41,35 Niğbaş Niğde Beton 7,78 -2,26 -85,04 Nuh Çimento 33,92 -1,57 -29,37 Nurol GMYO 15,17 2,50 108,09 Odaş Elektrik 1,48 -0,67 -49,37 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,65 -1,76 Orge Enerji Elektrik 5,81 -2,02 25,96 Orma Orman Mahsulleri 25,92 1,81 76,09 Osmanlı Menkul 24,82 1,89 -19,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,72 -2,27 -26,30 Otokar 344,00 2,99 13,05 Oyak Çimento 6,51 -0,46 -25,85 Oyak Yat. Ort. 6,88 -3,64 -0,32 Oyak Yatırım Menkul 30,48 4,38 Oylum Sınai Yatırımlar 7,10 -9,90 50,74 Özak GMYO 4,71 -1,87 -7,65 Özbal Çelik Boru 18,28 6,59 179,08 Özderici GMYO 1,50 1,35 -32,43 Özerden Plastik 7,37 -2,38 -18,11 Pamel Elektrik 58,50 0,86 174,39 Panora GMYO 6,24 -2,65 6,29 Papilon Savunma 12,53 0,40 -44,89 Park Elek.Madencilik 4,65 -1,48 -13,41 Parsan 28,44 -1,18 17,04 Pegasus 77,90 0,97 4,42 Peker GMYO 0,95 -2,06 -59,39 Penguen Gıda 3,45 1,17 -31,68 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 176,00 -8,57 Pera GMYO 1,39 -2,80 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 23,00 0,52 25,49 Petkim 6,11 -0,81 22,69 Petrokent Turizm 3.530,00 0,17 289,45 Pınar Et ve Un 15,95 -1,54 -27,11 Pınar Su 3,68 -2,65 -9,45 Pınar Süt 16,00 -1,48 -29,05 Plastikkart 20,12 -3,45 39,24 Polisan Holding 2,64 -0,38 -31,33 Politeknik Metal 327,10 0,58 -19,38 Prizma Press Matbaacılık 3,73 -1,84 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 66,15 1,38 -47,21 QNB Finansbank 35,12 1,04 -50,08 QUA Granite Hayal Yapı 10,85 -1,81 Ral Yatırım Holding 4,65 5,20 4,73 Ray Sigorta 9,40 -0,84 -39,16 Reysaş GMYO 2,65 -1,85 -18,26 Reysaş Lojistik 4,74 -1,86 -8,39 Rhea Girişim 1,87 -2,09 -49,73 Rodrigo Tekstil 12,98 -0,61 -5,32 Royal Halı 3,17 2,26 -7,85 RTA Laboratuvarları 21,02 -1,31 -30,58 Sabancı Holding 10,10 0,40 -8,40 Safkar Ege Soğutmacılık 7,11 -1,66 -34,65 Sanel Mühendislik 5,03 -0,98 47,08 Sanifoam Sünger 23,78 1,36 74,85 Sanko Pazarlama 9,52 -1,35 2,72 Saray Matbaacılık 3,85 -1,28 -56,10 Sarkuysan 12,34 1,23 41,88 Sasa Polyester 27,08 -1,81 80,72 Say Yenilenebilir Enerji 20,76 -3,17 143,95 Sekuro Plastik 19,73 -1,10 41,33 Selçuk Ecza Deposu 8,27 -1,55 -38,43 Selçuk Gıda 4,21 -3,66 -15,46 Selva Gıda Sanayi 8,29 3,37 Senkron Güvenlik 31,46 -6,09 19,80 Serve Film Prodüksiyon 14,65 -0,95 -8,44 Servet GMYO 70,80 -3,93 -9,69 Seyitler Kimya 14,62 -5,06 8,59 Silverline Endüstri 5,11 -4,31 -40,58 Sinpaş GMYO 4,08 -0,73 -2,39 Smartiks Yazılım 5,22 -0,57 -41,08 Sodaş Sodyum Sanayii 24,48 2,00 -7,05 Söktaş 2,85 0,71 -12,33 Sönmez Filament 35,98 1,12 -48,75 Sönmez Pamuklu 13,50 -3,30 -43,75 Sumaş Suni Tahta 86,50 2,98 69,57 Şeker Fin. Kir. 4,70 -1,47 -26,56 Şekerbank 0,99 0,00 -34,44 Şişe Cam 8,13 0,12 13,55 Şok Marketler Ticaret 10,70 -1,47 -14,26 T. Halk Bankası 4,34 -1,59 -21,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,98 -2,87 -32,45 T.S.K.B. 1,20 -0,83 -31,29 T.Tuborg 16,20 -0,31 -8,63 Taç Tarım Ürünleri 23,70 0,34 125,07 Tat Gıda 9,54 -0,10 -17,48 TAV Havalimanları 25,28 2,35 18,69 Taze Kuru Gıda 187,10 -0,53 -13,50 Tek-Art Turizm 1,19 -1,65 -41,09 Tekfen Holding 13,81 -1,64 -15,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,03 -0,99 -30,37 Temapol Polimer Plastik 13,86 -2,33 20,52 TGS Dış Ticaret 14,30 -0,56 12,51 Tofaş Oto. Fab. 55,35 4,63 79,06 Torunlar GMYO 3,72 -2,62 -4,62 Trabzon Liman 26,90 -0,96 -16,25 Trabzonspor Sportif 3,19 0,95 30,74 Trend GMYO 7,09 9,92 -43,60 TSKB GMYO 3,01 -0,99 -37,63 Tuğçelik 12,93 0,00 60,02 Tukaş 6,65 -1,04 -31,37 Turcas Petrol 3,54 -2,75 -27,01 Tureks Turizm Taşımacılık 11,70 -3,39 Turkcell 15,20 0,66 -0,64 Tümosan Motor ve Traktör 15,46 -0,77 9,88 Tüpraş 122,80 -3,31 13,70 Türk Hava Yolları 14,26 1,86 10,46 Türk İlaç Serum 11,30 0,18 Türk Prysmian Kablo 19,30 -9,39 60,00 Türk Telekom 7,37 0,96 -6,70 Türk Traktör 166,10 5,39 -2,51 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 -2,32 19,57 Türkiye Sigorta 4,81 -1,43 -22,14 Ufuk Yatırım 19,02 0,21 41,94 Ulaşlar Turizm Yat. 3,98 -1,97 -6,13 Ulusoy Elektrik 51,10 -0,58 -0,49 Ulusoy Un Sanayi 5,19 -1,33 1,99 Umpaş Holding 1,18 0,00 -54,79 Uşak Seramik 1,62 -2,41 -30,77 Utopya Turizm 19,05 -4,75 -50,90 Uzertaş Boya 28,80 1,12 -49,12 Ülker Bisküvi 19,27 -1,03 -13,66 Ünlü Yatırım Holding 5,89 0,00 Vakıf Fin. Kir. 6,61 -2,94 93,96 Vakıf GMYO 1,47 -1,34 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,03 -0,99 -18,07 Vakıflar Bankası 3,31 -0,90 -29,72 Vakko Tekstil 9,20 -0,54 46,81 Vanet Gıda 6,09 -1,14 -21,22 VBT Yazılım 20,64 -1,81 Verusa Holding 44,00 -1,57 -2,40 Verusaturk Girisim 19,95 -2,40 52,89 Vestel 24,16 -2,03 34,65 Vestel Beyaz Eşya 46,46 -0,73 24,30 Viking Kağıt 6,35 0,32 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -1,65 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 -0,13 -16,66 Yataş 13,25 -0,67 -6,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,21 -1,83 -27,05 Yeni Gimat GMYO 14,77 0,34 27,41 Yeo Teknoloji 80,90 5,13 Yeşil GMYO 0,91 -1,09 -34,06 Yeşil Yapı 1,07 -0,93 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,03 -0,98 -52,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.599,90 -1,39 -32,05 Yonga Mobilya 19,15 -0,21 -35,71 Yükselen Çelik 5,14 1,58 -1,07 Yünsa 13,91 -2,73 0,13 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,52 0,66 -39,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler