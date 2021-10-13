Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.750,00
|4,35
|-26,54
|İş Bankası (C)
|5,19
|-0,76
|-23,59
|İş Bankası (Kur.)
|353.000,00
|6,97
|-7,10
|İş Fin.Kir.
|3,05
|-1,29
|-20,98
|İş Girişim
|7,96
|-2,69
|-57,99
|İş GMYO
|1,85
|-2,63
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,44
|-2,11
|-19,02
|İş Yat. Ort.
|2,68
|-0,74
|-20,31
|İşbir Holding
|57,35
|0,79
|6,84
|Işık Plastik
|6,31
|0,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-2,97
|-14,04
|İttifak Holding
|1,25
|-2,34
|-43,95
|İz Hayvancılık Tarım
|20,40
|-0,87
|13,33
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|-2,13
|-30,50
|İzmir Fırça
|5,97
|-1,97
|7,37
|Jantsa Jant Sanayi
|56,10
|2,09
|35,35
|Kafein Yazılım
|20,00
|0,00
|-6,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,83
|1,69
|Kaplamin
|23,48
|-3,37
|-30,53
|Kardemir (A)
|5,90
|-0,67
|-0,84
|Kardemir (B)
|5,90
|-0,51
|11,95
|Kardemir (D)
|6,74
|-0,88
|16,61
|Karel Elektronik
|9,09
|-0,11
|35,18
|Karsan Otomotiv
|3,61
|1,12
|11,08
|Karsu Tekstil
|8,46
|-0,94
|-1,05
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,96
|-2,98
|Kartonsan
|46,38
|0,39
|-51,01
|Katmerciler Ekipman
|1,35
|1,50
|-22,07
|Kent Gıda
|182,00
|-0,55
|-48,82
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|-1,92
|-37,84
|Kervan Gıda
|11,54
|0,44
|12,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|1,59
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,92
|1,05
|-23,51
|Kızılbük GYO
|28,88
|-1,77
|Klimasan Klima
|9,82
|-1,21
|16,38
|Koç Holding
|21,76
|-0,82
|6,39
|Konfrut Gıda
|4,22
|-3,87
|-0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,00
|-0,51
|150,00
|Konya Çimento
|813,00
|0,30
|-28,05
|Koray GMYO
|7,45
|-2,10
|67,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,34
|1,08
|56,53
|Koza Altın
|100,80
|-1,08
|4,24
|Koza Madencilik
|15,22
|-0,20
|-1,74
|Körfez GMYO
|5,04
|-1,18
|-13,10
|Kristal Kola
|1,31
|-1,50
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,02
|-4,71
|-7,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|211,10
|-6,68
|34,20
|Kuyas Yatırım
|2,52
|-3,82
|9,57
|Kütahya Porselen
|65,50
|-0,76
|29,83
|Kütahya Şeker Fabrikası
|33,00
|7,00
|Lider Faktoring
|3,35
|-4,01
|-1,76
|Link Bilgisayar
|27,46
|0,96
|-13,09
|Logo Yazılım
|40,48
|-0,39
|29,99
|Lokman Hekim Sağlık
|10,55
|-0,94
|48,64
|Lüks Kadife
|49,50
|10,00
|72,39
|Makina Takım
|2,79
|-1,76
|-18,18
|Manas Enerji Yönetimi
|15,68
|1,16
|Margün Enerji
|8,36
|-3,24
|Marka Yatırım Holding
|4,28
|-0,70
|-33,44
|Marmaris Altınyunus
|170,80
|-5,11
|53,74
|Marshall
|245,10
|-0,85
|-20,08
|Martı GMYO
|0,94
|-1,05
|-63,19
|Martı Otel
|1,52
|0,00
|-28,64
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,82
|-0,69
|Mavi Giyim
|71,10
|3,49
|37,77
|Mazhar Zorlu Holding
|31,10
|-0,38
|-1,21
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,30
|0,12
|Mega Polietilen
|5,16
|-4,97
|-32,64
|Menderes Tekstil
|2,03
|-1,46
|-34,30
|Mercan Kimya
|9,69
|-3,39
|Merit Turizm
|24,10
|4,06
|132,64
|Merko Gıda
|4,57
|-0,65
|-47,11
|Metemtur Yatırım
|3,15
|-3,08
|-61,04
|Metro Holding
|1,28
|-1,54
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,59
|1,97
|-10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-0,56
|-24,46
|Migros Ticaret
|31,44
|-0,57
|-26,54
|Milpa
|4,02
|-1,23
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,87
|1,04
|3,40
|MLP Sağlık
|26,38
|-0,08
|32,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,59
|0,18
|21,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,49
|-0,46
|-45,23
|Mondi Tire Kutsan
|8,60
|-0,46
|13,16
|Nasmed Egepol
|5,33
|-2,02
|Naturel Enerji
|32,54
|-0,91
|-8,36
|Naturelgaz
|7,21
|-0,14
|Net Holding
|4,43
|-1,77
|29,15
|Netaş Telekom.
|16,47
|-2,72
|-41,35
|Niğbaş Niğde Beton
|7,78
|-2,26
|-85,04
|Nuh Çimento
|33,92
|-1,57
|-29,37
|Nurol GMYO
|15,17
|2,50
|108,09
|Odaş Elektrik
|1,48
|-0,67
|-49,37
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,65
|-1,76
|Orge Enerji Elektrik
|5,81
|-2,02
|25,96
|Orma Orman Mahsulleri
|25,92
|1,81
|76,09
|Osmanlı Menkul
|24,82
|1,89
|-19,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|-2,27
|-26,30
|Otokar
|344,00
|2,99
|13,05
|Oyak Çimento
|6,51
|-0,46
|-25,85
|Oyak Yat. Ort.
|6,88
|-3,64
|-0,32
|Oyak Yatırım Menkul
|30,48
|4,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,10
|-9,90
|50,74
|Özak GMYO
|4,71
|-1,87
|-7,65
|Özbal Çelik Boru
|18,28
|6,59
|179,08
|Özderici GMYO
|1,50
|1,35
|-32,43
|Özerden Plastik
|7,37
|-2,38
|-18,11
|Pamel Elektrik
|58,50
|0,86
|174,39
|Panora GMYO
|6,24
|-2,65
|6,29
|Papilon Savunma
|12,53
|0,40
|-44,89
|Park Elek.Madencilik
|4,65
|-1,48
|-13,41
|Parsan
|28,44
|-1,18
|17,04
|Pegasus
|77,90
|0,97
|4,42
|Peker GMYO
|0,95
|-2,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,45
|1,17
|-31,68
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|176,00
|-8,57
|Pera GMYO
|1,39
|-2,80
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|23,00
|0,52
|25,49
|Petkim
|6,11
|-0,81
|22,69
|Petrokent Turizm
|3.530,00
|0,17
|289,45
|Pınar Et ve Un
|15,95
|-1,54
|-27,11
|Pınar Su
|3,68
|-2,65
|-9,45
|Pınar Süt
|16,00
|-1,48
|-29,05
|Plastikkart
|20,12
|-3,45
|39,24
|Polisan Holding
|2,64
|-0,38
|-31,33
|Politeknik Metal
|327,10
|0,58
|-19,38
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-1,84
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,15
|1,38
|-47,21
|QNB Finansbank
|35,12
|1,04
|-50,08
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,85
|-1,81
|Ral Yatırım Holding
|4,65
|5,20
|4,73
|Ray Sigorta
|9,40
|-0,84
|-39,16
|Reysaş GMYO
|2,65
|-1,85
|-18,26
|Reysaş Lojistik
|4,74
|-1,86
|-8,39
|Rhea Girişim
|1,87
|-2,09
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|12,98
|-0,61
|-5,32
|Royal Halı
|3,17
|2,26
|-7,85
|RTA Laboratuvarları
|21,02
|-1,31
|-30,58
|Sabancı Holding
|10,10
|0,40
|-8,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,11
|-1,66
|-34,65
|Sanel Mühendislik
|5,03
|-0,98
|47,08
|Sanifoam Sünger
|23,78
|1,36
|74,85
|Sanko Pazarlama
|9,52
|-1,35
|2,72
|Saray Matbaacılık
|3,85
|-1,28
|-56,10
|Sarkuysan
|12,34
|1,23
|41,88
|Sasa Polyester
|27,08
|-1,81
|80,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,76
|-3,17
|143,95
|Sekuro Plastik
|19,73
|-1,10
|41,33
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|-1,55
|-38,43
|Selçuk Gıda
|4,21
|-3,66
|-15,46
|Selva Gıda Sanayi
|8,29
|3,37
|Senkron Güvenlik
|31,46
|-6,09
|19,80
|Serve Film Prodüksiyon
|14,65
|-0,95
|-8,44
|Servet GMYO
|70,80
|-3,93
|-9,69
|Seyitler Kimya
|14,62
|-5,06
|8,59
|Silverline Endüstri
|5,11
|-4,31
|-40,58
|Sinpaş GMYO
|4,08
|-0,73
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,22
|-0,57
|-41,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,48
|2,00
|-7,05
|Söktaş
|2,85
|0,71
|-12,33
|Sönmez Filament
|35,98
|1,12
|-48,75
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|-3,30
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|86,50
|2,98
|69,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|-1,47
|-26,56
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,13
|0,12
|13,55
|Şok Marketler Ticaret
|10,70
|-1,47
|-14,26
|T. Halk Bankası
|4,34
|-1,59
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,98
|-2,87
|-32,45
|T.S.K.B.
|1,20
|-0,83
|-31,29
|T.Tuborg
|16,20
|-0,31
|-8,63
|Taç Tarım Ürünleri
|23,70
|0,34
|125,07
|Tat Gıda
|9,54
|-0,10
|-17,48
|TAV Havalimanları
|25,28
|2,35
|18,69
|Taze Kuru Gıda
|187,10
|-0,53
|-13,50
|Tek-Art Turizm
|1,19
|-1,65
|-41,09
|Tekfen Holding
|13,81
|-1,64
|-15,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,03
|-0,99
|-30,37
|Temapol Polimer Plastik
|13,86
|-2,33
|20,52
|TGS Dış Ticaret
|14,30
|-0,56
|12,51
|Tofaş Oto. Fab.
|55,35
|4,63
|79,06
|Torunlar GMYO
|3,72
|-2,62
|-4,62
|Trabzon Liman
|26,90
|-0,96
|-16,25
|Trabzonspor Sportif
|3,19
|0,95
|30,74
|Trend GMYO
|7,09
|9,92
|-43,60
|TSKB GMYO
|3,01
|-0,99
|-37,63
|Tuğçelik
|12,93
|0,00
|60,02
|Tukaş
|6,65
|-1,04
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,54
|-2,75
|-27,01
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,70
|-3,39
|Turkcell
|15,20
|0,66
|-0,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,46
|-0,77
|9,88
|Tüpraş
|122,80
|-3,31
|13,70
|Türk Hava Yolları
|14,26
|1,86
|10,46
|Türk İlaç Serum
|11,30
|0,18
|Türk Prysmian Kablo
|19,30
|-9,39
|60,00
|Türk Telekom
|7,37
|0,96
|-6,70
|Türk Traktör
|166,10
|5,39
|-2,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|-2,32
|19,57
|Türkiye Sigorta
|4,81
|-1,43
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|19,02
|0,21
|41,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,98
|-1,97
|-6,13
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|-0,58
|-0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,19
|-1,33
|1,99
|Umpaş Holding
|1,18
|0,00
|-54,79
|Uşak Seramik
|1,62
|-2,41
|-30,77
|Utopya Turizm
|19,05
|-4,75
|-50,90
|Uzertaş Boya
|28,80
|1,12
|-49,12
|Ülker Bisküvi
|19,27
|-1,03
|-13,66
|Ünlü Yatırım Holding
|5,89
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|6,61
|-2,94
|93,96
|Vakıf GMYO
|1,47
|-1,34
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,03
|-0,99
|-18,07
|Vakıflar Bankası
|3,31
|-0,90
|-29,72
|Vakko Tekstil
|9,20
|-0,54
|46,81
|Vanet Gıda
|6,09
|-1,14
|-21,22
|VBT Yazılım
|20,64
|-1,81
|Verusa Holding
|44,00
|-1,57
|-2,40
|Verusaturk Girisim
|19,95
|-2,40
|52,89
|Vestel
|24,16
|-2,03
|34,65
|Vestel Beyaz Eşya
|46,46
|-0,73
|24,30
|Viking Kağıt
|6,35
|0,32
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-1,65
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,16
|-0,13
|-16,66
|Yataş
|13,25
|-0,67
|-6,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,21
|-1,83
|-27,05
|Yeni Gimat GMYO
|14,77
|0,34
|27,41
|Yeo Teknoloji
|80,90
|5,13
|Yeşil GMYO
|0,91
|-1,09
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,07
|-0,93
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,03
|-0,98
|-52,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.599,90
|-1,39
|-32,05
|Yonga Mobilya
|19,15
|-0,21
|-35,71
|Yükselen Çelik
|5,14
|1,58
|-1,07
|Yünsa
|13,91
|-2,73
|0,13
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,66
|-39,90
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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