Bayburt Demirözü Sulama Projesi kurak dönemde bölgeye can suyu oldu

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (AA) - Bayburt'ta geçen yıl yapımı tamamlanarak devreye alınan Demirözü Sulama Projesi, bu yıl kuraklığın yaşandığı bölgede 115 bin dekar tarım arazisine can suyu oldu.

Kentin çorak arazilerini kısa sürede suya kavuşturmak hedefiyle hayata geçirilen Demirözü Barajı'nda biriken suyun modern borulu sistemle arazilere aktarıldığı Demirözü Sulama Projesi, 6 Haziran 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.

Yaklaşık 240 milyon liraya mal olan projeyle Demirözü ilçesi ve civar köylerin yanı sıra Gümüşhane'deki bazı tarım arazileri de modern sulama sistemleriyle sulanabilir hale geldi.

Projeden yararlanan çiftçiler, bölgede kuraklığın etkili olmasına karşın silajlık mısır, yonca, fiğ gibi ürünleri ikinci ekim yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Çiftçimiz Bayburt'ta ilk defa bir yılda iki ürün almanın mutluluğunu yaşadı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, açılışını geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı projeyle kentte 115 bin dekar kuru tarım arazisinin suyla buluştuğunu söyledi.

Bu sayede bölgede ciddi verim artışı yaşandığını belirten Ersen, "Bizim için daha önemlisi Bayburt'ta ilk defa bir yılda iki ürün almaya başladık. Bu bizim için ciddi bir verim demektir. İlkbaharda yulaf ekilen tarlalarda daha sonrasında fiğ ekilerek hasat yapıldı. Silajlık mısır ikinci ekim olarak ekildi ve hasat edildi. Yonca hasat eden çiftçimiz ilk defa bir yılda iki ürün almanın mutluluğunu yaşadı." dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da bu yıl kuraklığın etkili olduğunu dile getiren Ersen, sulama projesinin kuraklıkla ilgili zararı milimize ettiğini vurguladı.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer de sulama projesinin ne kadar stratejik bir yatırım olduğunu, özellikle kuraklığın yaşandığı bu yıl daha iyi anladıklarını ifade etti.

Gürer, kuraklığın yol açtığı sorunlara ilişkin, "Köylerimizde bile kuraklık dolayısıyla zaman zaman içme suyu sıkıntıları yaşanırken tarımsal anlamda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı." diye konuştu.

"Tarlamda ilk defa ikinci ürün yetiştirmeyi denedim"

Baraj suyundan faydalanarak mısır, pancar, buğday, arpa ve yonca yetiştiren çiftçi Muzaffer Çevik de ilkbaharda yulaf ektiği tarlasını temmuzda hasat ettiğini ve aynı tarlaya silajlık mısır ektiğini söyledi.

Kuraklığa rağmen aldığı verimden memnun olduğunu belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Tarlamda ilk defa ikinci ürün yetiştirmeyi denedim. Seneye ikinci ürünü birkaç gün erken ekersek eğer çok iyi verim alacağımı düşünüyorum. Normalde buralar bir yıl nadasa bırakılır, bir yıl ekilirdi ama şimdi aynı yılda iki ürün ve her yıl ekim oluyor. Üç ila dört kez biçilen yoncalarımız oldu."

Çevik, seneye özellikle mısır üretimini artıracağını, paketleme tesisi kurabilmek için de girişimlerde bulunacağını ifade etti.

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