MALATYA (İHA) - Malatya'da Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artışla 43 milyon 517 bin Dolar ihracat gerçekleştirildi. İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İhracatımızdaki olumlu gidişat bizleri memnun ediyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat verilerini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'dan 2021 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artışla 43 milyon 517 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

9 ayda 279 milyon dolar ihracat

Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Malatya'dan yapılan ihracatın yüzde 35 artışla 278 milyon 824 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Salgınının getirdiği her zorluğa rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında artmaya devam ediyor. Malatya olarak 2021 yılında ihracatta oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Sanayimizin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. İhracatımızdaki bu olumlu gidişat, bize geleceğimize dair umut ve güç vermektedir. Malatya'da bu yılın ilk 9 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 35 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Malatya'da ilk 9 ayda 278 milyon 824 bin dolar ihracata ulaştık. Gelecek açısından umut verici bir seviyeye ulaşmak, şehrimiz açısından gurur vericidir. Üyelerimizin yeni pazarlar bularak üretim ve ihracatın daha çok ivme kazanacağını düşünüyorum. Son dönemde tüm dünyada artan enerji, hammadde ve navlun fiyatları ve hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen üretime ara vermeden devam eden, ihracat yapan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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