Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu - Haberler Ekonomi
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Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu

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Medya sektöründen çekilen Aydın Doğan, bankacılık sektörüne geri döndü. Bugün gazetelere ilan veren Doğan Grubu, Doğan Yatırım Bankası'nın kurulduğunu duyurdu.

Doğan Grubu, Dışbank'tan sonra yeniden bankacılık sektörüne döndü. Doğan Medya'yı Demirören Grubu'na satmasının ardından Aydın Doğan'ın banka kuracağı konuşuluyordu. Doğan Grubu, bugün gazetelere verdikleri ilanla, bankanın kuruluşunu duyurdu.

DOĞAN YATIRIM BANKASI

"Doğan Yatırım Bankası, doğan her gün yanınızda" sloganının kullanıldığı ilanda, "Yatırım Bankacılığında yeni bir deneyime Merhaba!" denildi.

Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu

DIŞBANK'I 2005'TE SATMIŞTI

Aydın Doğan, İş Bankası'ndan Dışbank'ı satın alarak bankacılık sektörüne girmişti. 1994 yılında Dışbank'ı 90 milyon dolara satın alan Doğan Grubu, 2005 yılında bankayı 1 milyar 280 milyon dolara Fortis'e satarak piyasadan çıkmıştı.

Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu
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Yorumlar (1)
Levent DEĞİRMENCİ :bu sahısı gorunce neden se hıcmı anlayan anladı varını yoğunu satıp ıngıltereye sermaye yapan sahıs bakalım nasıl toprak kabul edecek sızı
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