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ATO Başkanı Baran, Dünya Pentatlon Şampiyonu Sertkaya ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ATO Başkanı Baran, Dünya Pentatlon Şampiyonu Sertkaya ile görüştü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 11 yaş kategorisinde modern pentatlon dünya şampiyonu olan Türk sporcu Mustafa Sertkaya'yı makamında konuk etti.

ANKARA (İHA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 11 yaş kategorisinde modern pentatlon dünya şampiyonu olan Türk sporcu Mustafa Sertkaya'yı makamında konuk etti.

ATO Başkanı Baran, Almanya'da yapılan Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu, İspanya'da gerçekleşen yarışmada da Avrupa şampiyonu olan 11 yaşındaki modern pentatlon sporcusu Mustafa Sertkaya'yı babası Uğur Sertkaya, dedesi Mustafa Sertaya ve amcası Necati Sertkaya ile birlikte makamında konuk etti. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarılar nedeniyle minik sporcuyu tebrik eden ve hediye veren Baran, Mustafa Sertkaya'nın spor hayatı hakkında bilgi aldı. Baran, Mustafa Sertkaya'nın yüzme, koşu ve atış olmak üzere üç ayrı etaptan oluşan yarışmalarda sergilediği başarının ve bu başarıyı elde etmek için ortaya koyduğu azmin diğer çocuklara ve gençlere örnek olduğunu kaydetti. Her alanda yeni sporcular yetişmesi için amatör sporların ve amatör spor kulüplerinin önemine dikkat çeken Baran, Ankara'nın son yıllarda yetiştirdiği sporcu sayısı itibarıyla sporun da başkenti haline geldiğini aktardı.

Spor insanlarının kulüplerin, işletmelerin, spor ürünleri ve tesislerinin bir spor ekonomisi oluşturduğuna dikkat çeken Baran, "Dünyada sadece spor turizmi için 200 milyar dolarlık bir gelirden bahsediliyor. 19 Mayıs Stadyumu yerine yenisi yapılmak üzere yıkıldı ancak henüz bu konuyla ilgili bir adım atılmadı. Başkent'te modern bir stadyumun olmayışı ve uluslararası müsabakaların yapılmayışı büyük eksiklik. Ankara'da 26 yıldır milli maç oynanmadı. Ben inanıyorum ki eskisinin yerine yapılacak modern bir stadyum tesisiyle Ankara, spor turizminden de pay alabilir ve ekonomisi hareketlenir" dedi. - ANKARA

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