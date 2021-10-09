AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya'dan gıdada yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Marketlerde 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşılayan Özkaya, "Nasıl ki 146.900 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar binek otomobil varsa 5 TL'den 20 TL'ye kadar domates de var…" ifadelerini kullandı.

Son dönemde gıdada görülen fahiş fiyat artışları vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da vatandaşın belini büken konu için talimat verdi ve Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda özellikle zincir marketlere yönelik fiyat denetimleri artırıldı. Ancak yüksek fiyatlar hala can sıkmaya devam ediyor.

Gazeteci İzzet Çapa da söz konusu duruma dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çapa, marketlerde domatesin 17.99 TL, 19.99 TL ve 22.95 TL gibi fahiş fiyatlarla satıldığını gösteren üç farklı görsel paylaştı. Çapa paylaşımına da "Domates, bizim mutfağın olmazsa olmazı. Bütün yemeklerin alt yapısı. Kahvaltı sofralarının baş tacı. Menemenin harcı. Almış başını gitmiş. Hem de ne gitmek. Domates ateş pahası. Bu fiyatlar. Hakikaten olacak iş değil ve bu gidiş vallahi gidiş değil" ifadelerini yazdı.

Gıdada gelinen son durumu özetleyen paylaşıma Ak Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya'dan ilginç bir tepki geldi. 22.95 TL'ye satılan domates hakkında hiçbir olumsuz yorum yapmayan Özkaya, 5 TL'ye de 20 TL'ye de domates satılmasını normal karşıladı.

AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı

Çapa'nın paylaşımını "İnsanları iktidara karşı kışkırtmak için" yaptığını iddia eden Özkaya, "Eğer muhalif bir tip iseniz, iktidara karşı insanları kışkırtmak istiyorsanız gerçeği çarpıtarak böyle provakasyon yapabilirsiniz… Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar binek otomobil varsa 5 TL'den 20 TL'ye kadar domates de var…" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımdan görüntüler;

AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı

AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı

AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Muslera Kim Min-jae Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:28:32. #1.13#