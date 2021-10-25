AK Partili Birinci: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak - Haberler Ekonomi
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AK Partili Birinci: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürmesi sonrası artan dolar/TL kuruna ilişkin yüksek döviz kurunu savunarak ihracatın yükseldiğini belirtti. "Döviz kuru ne olursa düşer?" sorusuna doların yükselmesinin olumlu bir şey olduğu ve kurla birlikte ihracatın rekor kırdığı yanıtını veren Birinci, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir" dedi.

Haber türk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programında doların yükselmesiyle ilgili AK Partili Mücahit Birinci dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KURUN YÜKSELMESİYLE İHRACAT REKOR KIRIYOR"

Par'ın "Döviz kuru ne olursa düşer?" sorusunu cevaplayan Birinci, dolar kurunun yükselmesinin olumlu bir şey olduğunu savunarak kurun yükselmesiyle ihracatın rekor kırdığını dile getirdi.

"20 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYOR VE REKOR KIRIYORUZ"

AK Partili Birinci sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir. Belli bir seviyeye çekeceğiz. Bu günler sayılı."

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AK Partili Birinci: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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