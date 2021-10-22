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Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

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Sivas'ta toptan satış yapılan bir zincir market 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 59.90 TL'ye düşürünce müşteri ile dolup taştı.

Sivas'ta bir marketin sıvı yağa yaptığı indirim izdiham ve kuyruğa neden oldu. Vatandaşlar biraz ucuza yağ alabilmek için saatlerce sıra bekledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bulunan bir zincir market, 4,5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL'den satışa çıkardı.

Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti. Market müşterilerle dolup taşarken, kasalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Yağ satışı yoğunluğu gün boyu sürdü.

Yağ satışına ilişkin görüntüler sosyal medyada da hızlıca yayıldı. Kullanıcılar, fotoğrafların ekonominin geldiği durumu gözler önüne serdiğini belirterek isyan etti.

İşte markette çekilen fotoğraflar;

Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı

Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı

Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı

Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı

Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
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Yorumlar (3)
Kobra Murat :Bu tip indirimlerde hileli urun aklima geliyor. Ama siz bilirsiniz afiyet olsun.
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oguz koçak :bunlar yoksulluk fakırlık kuyrugu degil bunlar varlık zenginlik kuyrugu ekonomist uzmanı bir başkanımız var bunlar yıpratmaya yönelik dış güclerin oyunu halka ucuza yagı satan firma derhal kapatılmalı amacı ne sorgulanmalı(!)
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emre akan:tüp kuyruğu yok neden doğalgaz var ama fiyatları uçuyor chp yi hep örnek verdiler yağ kuyruğu yok belli fiyatlar çok rabbim sonumuzu hayır eylesin
Cevap Yaz 1 35 Yayından Kaldır
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