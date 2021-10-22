Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Sivas'ta bir marketin sıvı yağa yaptığı indirim izdiham ve kuyruğa neden oldu. Vatandaşlar biraz ucuza yağ alabilmek için saatlerce sıra bekledi.

4,5 LİTRE YAĞ 59.90 TL

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bulunan bir zincir market, 4,5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL'den satışa çıkardı.

MARKET MÜŞTERİLERLE DOLUP TAŞTI

Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti. Market müşterilerle dolup taşarken, kasalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Yağ satışı yoğunluğu gün boyu sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yağ satışına ilişkin görüntüler sosyal medyada da hızlıca yayıldı. Kullanıcılar, fotoğrafların ekonominin geldiği durumu gözler önüne serdiğini belirterek isyan etti.

İşte markette çekilen fotoğraflar;