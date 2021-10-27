ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

Türkiye'nin Abd'den 40 adet yeni F-16 Block 70 (F-16'ların en üst sürümü) alımı için talep mektubu gönderdiği ifade edilmiş ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teklifin Washington yönetiminden geldiğini belirterek, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1,4 milyar dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERDEN BIDEN'A SKANDAL MEKTUP

ABD ile Türkiye arasındaki büyükelçi kriziyle gerilen ilişkiler normalleşmeye başlarken, ABD'li siyasetçilerin F-16 krizi ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları skandal bir mektup ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'YE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI SATMAYIN"

Demokrat ve Cumhuriyetçilerden 11 Temsilciler Meclisi üyesi ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben bir mektup yazdı. Mektupta Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmaması istendi.

"KONGRENİN BU TÜR BİR İHRACATI ENGELLEYECEĞİNE EMİNİZ"

Siyasetçiler Kongre'nin bu tür bir satışı engelleyeceğini de dile getirdi. Reuters haber ajansının ele geçirdiği ve 25 Ekim tarihli mektupta, "Türkiye'nin son dönemde 40 adet yeni Lockheed Martin F-16'sı ve 80 adet F-16 yenileme kiti satın alması endişe yarattı" denildi.

Mektupta ayrıca, "Erdoğan'ın Eylül ayında Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemi alacağını açıklamasının ardından ABD yapımı savaş uçaklarını satarak ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız. Kongre'nin bu tür bir ihracatı engelleyeceğine eminiz ve ABD, bu kadar gelişmiş askeri ekipmanlarını şu zamanda Türkiye'ye vermeyi göze alamaz" ifadesi de yer aldı.

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