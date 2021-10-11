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1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

Samsun'da tezgahlarda son zamanlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen hafta kilosu 40 TL'ye satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü. Bazı vatandaşlar stok yaparken bazı vatandaşlar ise şehir dışına götürüyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerdeki av sezonunun ardından balıkçılar, balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Samsun'da geçen haftalarda fiyatı 40 TL olan hamsinin fiyatı 15 TL kadar düştü. Hamsi bolluğu yaşanan tezgahlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hamsi bolluğunu ve fiyatların ucuz olduğunu fırsat bilen vatandaşlar stok yapmak için balıkçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar ise diğer illerdeki balık fiyatlarının pahalılığı sebebiyle, Samsun'dan şehir dışına balık götürüyor.

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

Havalar soğuduğunda hamsi fiyatının 5 TL'ye kadar inebileceğini ve Karadeniz'de hamsi patlaması olduğunu söyleyen balık esnafı Kurtça Aydın, "Bir haftadan beri çinakop ve hamsi patlaması var. Çinakop balığı 25 TL, hamsi balığı 15 TL. Vatandaşlar yiyor. Bu hamsiler tombul hamsi, yağlı hamsi. Köylü, işçi, emekli herkes yiyecek. Bu ay sonunda hamsinin babaları gelecek. Şu anda deniz sıcak hamsi kuyuda. Azcık deniz soğuk olsun hamsi kuyudan çıkar, toplu halde gezer ve en az 50-60 ton bir arada olur. Bu sene hamsi, çinakop, mezgit, barbun gibi balıkların çeşitleri hep bol ve ucuz. Karadeniz'de her şey ucuz, hele Samsun değince akla ilk gelen balık" dedi.

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

Balık satıcısı Onurcan Köse ise "Hamsi birkaç günden beri bol miktarda geliyor. Hamsi gayet yağlandı, boyu da güzel. Hamsinin fiyatı da uygun. 25 TL ile başladık. Şu anda iyi hamsilerin fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Vatandaş memnun, hamsi satışları da güzel. Bir de havalar soğudukça hamsi daha da yağlanır. Boyu da büyür, fiyatı da düşer. Daha da iyi olur. Vatandaş da memnun olur" diye konuştu.

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

Bazı vatandaşlar ise başka illerdeki pahalı balık fiyatlarından dolayı Samsun'dan balık götürdüklerini ve stok yaptıklarını belirttiler.

Diğer balıkların fiyatları ise şu şekilde:

Çinakop 25 TL, barbun 10 TL, mezgit 10 TL, istavrit 10 TL, levrek-çupra 50 TL ve palamut 15 TL.

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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