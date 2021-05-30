EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak

İhlas Haber Ajansı / Hasan Dayan - Haberler | Ekonomi

EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 yıllık çöp sorunu çözecek olan Entegre Katı Atık Yönetiminde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde elektrik üretmeye başlayacak.

EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 yıllık çöp sorunu çözecek olan Entegre Katı Atık Yönetiminde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde elektrik üretmeye başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Karacadağ çöp depolama sahasında yap-işlet-devret modeliyle 20 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen EKAY Projesinde, çöp depolama sahasında sürdürülen rehabilitasyon çalışmalarının yüzde 90'ını tamamlandı. Daha önce atıklardan çıkan ve havaya karışan dumanlar rehabilitasyon çalışmasıyla söndürüldü, çöp görüntüsü yok oldu ve alana toprak serildi.

Projede kapsamında 2 bin 50 metrekarelik enerji üretim santrali yapılan alanda, 10 bin metreküplük gaz balonu monte edildi. Çöp sahasında üretilen gaz toplama sistemleri balonu dolduruldu. Tüm teknik test ve kalibrasyon çalışmaları tamamlanan testin 1. etabı elektrik enerjisi üretimine hazır hale getirildi. Proje kapsamında ilk hedef olarak belirlenen elektrik enerjisinin deneme üretimi gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise alanda düzenli depolama sahası ve ayrıştırma ünitelerinin inşasına başlanacak.

"Bu şehri yıllardır yöneten zihniyetler bu probleme el sürmemişler"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin 50 yıldır hiç karışılmamış vahşi çöp depolama problemini çözmek üzere EKAY Projesinin ihalesini geçen yıl temmuz ayında yaptıklarını söyledi. Bugüne kadar kent merkezi ve tüm ilçelerin tamamında çöplerin vahşi depolamayla yöntemiyle toplandığını belirten Vali Karaloğlu, "Bu çağda bu olmaz. Geçen sene Haziranın 16'sında Diyarbakır'da göreve başladım. Temmuzun 17'sinde tam bir ay sonra Diyarbakır'da ihale ettiğim ilk iş bu çöp meselesidir. Bu şehri yıllardır yöneten zihniyetler bu probleme el sürmemişler. EKAY Projemizle Bağlar ilçemizdeki merkezdeki çöpleri biriktirmiş olduğumuz alandaki yer düzenlemesi bitti. Alandaki gazı topladık, elektrik santralimiz kuruldu. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde vahşi çöp depolama alanında oluşan metan gazından ilk defa elektrik üretimine başlayacağız" dedi.

EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak
EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak
EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak
EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak
EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak
EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Dayan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Hasan Polatkan Antony Blinken Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Murat Boz Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Enes Ünal Arda Turan Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 14:41:14. #1.16#

title