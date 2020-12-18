(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP-C OPERASYONU: 16 GÖZALTI

İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis, önceden belirlenen adreslere saat 01.00'de eş zamanlı baskınlar yaptı. Dev operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 27 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARISoruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik olarakİstanbyul'da Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonda, baskın yapılan adreslerin bulunduğu sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'da zırhlı araçla sokak giriş ve çıkışları kapatılırken, Tuzla ve Eyüpsultan'da da yoğun güvenlik önleri dikkat çekti. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği dev operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNAYA OPERASYONİstanbul'da operasyon düzenlenen adreslerden biri Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4'üncü katı oldu. Binaya giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.

SAKSILARA EKİLMİŞ HİNT KENEVİRİ BULUNDU: 1 GÖZALTITuzla Aydınlı Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste ise Terörle Mücadele ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş Hint keneviri kökleri ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, aramalar sonucu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EYÜPSULTAN'DA 1 GÖZALTIBaskın yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi Şekerpare Sokak'taki 10 katlı binanın ikinci katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede, bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EK GÖRÜNTÜ///////////////////-Polis ekiplerinden görüntü-Gözaltılardan görüntü-Operasyon anı polis kamerası görüntüleri Görüntü dökümü: ------------------------------Ekiplerin operasyona gidişi-Beşiktaş'ta baskın yapılan eve polislerin girişi-Zırhlı araçla sokağın giriş ve çıkışa kapatılması-Tuzla'da özel harekat polisinin kapıyı kırarak içeri girmesi -Evde bulunan bir kişinin gözaltına alınması-Şahsın aranması-Evde saksılarda bulunan Hint keneviri kökleri-Zanlının evden çıkışı-Eyüpsultan'da ekiplerin operasyona gidişi-Özel harekat polislerinin eve girişi-Çevrede alınan önlemler-Gözaltına alınan zanlının çıkarılışı-Gözaltına alınan zanlının sağlık kontrolüne götürülüşü (Eyüpsultan Devlet Hastanesi)

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı