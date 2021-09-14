Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
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Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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FB maçı ne zaman? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FB maçı kaçta? Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurtarasında oynanacak olan mücadele son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında deplasmanda sarı lacivertliler Eintracht Frankfurt 'a konuk oluyor. Sarı kanarya mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB maçı ne zaman, kaçta?" gibi soruları aratmakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EİNTRACHT FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı ne zaman, kaçta?

FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak karşılaşmayı Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi.

Öte yandan VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati atanırken Marco Di Bello ise AVAR olarak görevlendirildi.

EİNTRACHT FRANKFURT-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER!

İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, maçta forma giymeleri beklenmiyor.

Fenerbahçe : Altay, Attila Szalai, Min-jae Kim, Serdar, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia (Berisha), Pelkas, Mesut Özil.

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı ne zaman, kaçta?

PELKAS DÖNÜYOR!

Eintracht Frankfurt maçında galibiyet düşünen Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Pelkas'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Haber: Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
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