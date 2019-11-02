Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i farklı yendi

02.11.2019 20:46

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Bayern Münih'i 5-1 yendi.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 10. haftasında Commerzbank Arena'da Bayern Münih'i konuk etti.

Jerome Boateng'in 10. dakikada kırmızı kart görerek Bayern Münih'i 10 kişi bıraktığı maçta Eintracht Frankfurt, 25. dakikada Filip Kostic ve 33. dakikada Djibril Sow'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin 37. dakikada topu filelere göndermesiyle ilk yarı 2-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip, 49. dakikada David Abraham, 61. dakikada Martin Hinteregger ve 85. dakikada Goncalo Paciencia ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih 18 puanda kalırken, Eintracht Frankfurt puanını 17'ye çıkardı.

Borussia Mönchengladbach liderliğini sürdürdü



UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi.



Borussia Mönchengladbach'ın gollerini 18. dakikada Oscar Wendt ve 42. dakikada Marcus Thuram attı.



Bayer Leverkusen'in tek golü 25. dakikada Kevin Volland'dan geldi.

Lider Borussia Mönchengladbach puanını 22'ye çıkarırken, Bayer Leverkusen 15 puanda kaldı.

Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlıların gollerini 52. dakikada Thorgan Hazard, 58. dakikada Raphael Guerreiro ve 88. dakikada penaltıdan Mario Götze attı.



Puanını 19'a çıkaran Borussia Dortmund ligde 2. sıraya yükselirken, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Wolfsburg 17 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Leipzig sahasında Mainz 05'i 8-0 mağlup ederken, Werder Bremen sahasında Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA