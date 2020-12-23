Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor

23.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:38

Trafikte egzoz muayenesi yaptırmayan araçların tespiti artık çok daha kolay ve hızlı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara'da pilot uygulama olarak başlattığı EGEDES yani Egzoz Elektronik Denetleme Sistemini 2021 yılında 81 ilde devreye sokuyor. Egzoz muayenesi yapmayanlara 895 lira ceza kesilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, trafikte seyreden otomobiller, ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olmak üzere ölçüm istasyonlarında periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

2021'DE TÜM TÜRKİYE'DE DEVREYE ALINACAK

Egzoz muayenesini yaptırmayan araçların tespiti artık çok daha kolay olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara'da pilot uygulama olarak başlattığı EGEDES yani Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi, 2021'de 81 ilde devreye alınacak.

CNN TÜRK'ten Gülşen Coşkun'un haberine göre cihaz yoldan geçen araçların otomatik olarak plakasını kaydediyor. Kaydedilen bilgiler tablete aktarılıyor. Sistemde aracın egzoz muayeneli olup olmadığı tespit ediliyor.

TRAFİĞİ AKSATMADAN ARAÇLAR DENETLENECEK

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit ise konuya dair şunları aktardı:

"Yapmış olduğumuz denetimler sırasında, EGEDES sisteminde cihaz üzerindeki plaka tanıma sistemi aracın plakasını okuyor. Bakanlığımızla internet üzerinden bağlantıya geçip, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümü olup olmadığını kontrol ediyor ve birkaç saniye içerisinde araç görüntüsüyle kaydedip sisteme raporluyor. Bu şekilde trafiği aksatmadan çok daha fazla sayıda egzoz emisyon denetimi gerçekleştirmiş oluyoruz.

Çevre mevzuatının kapsamının genişliği, denetlenmesi gereken tesisin fazla olması ve egzoz emisyon ölçümü yaptırma yükümlülüğü bulunan yaklaşık 18.5 milyon araç olduğunu dikkate aldığımızda, bu denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için bu işlemlerin dijital ortamda yapıldığı, sürekli raporlandığı ve kaydedildiği bir sisteme geçilme gereği duyuldu. Bu sistemi şu anda aktif olarak kullanıyoruz.

895 LİRA CEZASI VAR

2020 yılı için egzoz emisyon ölçüm bedeli 80 lira. Ancak bu emisyon ölçümünün yapılmaması taktirde çevre kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım kararı bin 895 lira. 2020 yılında yapılan denetimlerde egzoz ile ilgili 6 milyon lira ceza uygulandı."

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor
Haber Yorumları (6)
ANCA GİDERSİNİZ: Yumurta kadar küçük özel ve dizel aracımla iki yılda bir eksoz ölçümüne gidiyorum. Delikanlı bağırıyor ''Bas abi, çek abi''. Trafikte önümde giden belediye otobüsü veya damperli kamyon köfteci dükkanı gibi havaya duman savurtuyor. Camı açıp bağırasım geliyor ''BAS ABİ, ÇEK ABİ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GACI: CEZA VERGİ ZAM CEZA VERGİ ZAM . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Bilmiyorum her şeye ceza kesiliyor cezalılar ülkesi olduk sorumsuz insanlar olduk
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Turan Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:02:16. #1.14#
title