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EGO'dan toplu taşıma biletlerine zam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
EGO'dan toplu taşıma biletlerine zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma biletlerine zam yapılacağını duyurdu.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma biletlerine zam yapılacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da toplu taşıma biletlerine zam yapılacağını bildirdi. Maliyetlerin artmasından dolayı zam yapılacağı ifade edilen paylaşımda, son iki yıldır biletlere zam yapılmadığı hatırlatıldı. Paylaşımda, "Son dönemde yaşanan kur artışlarının alınan otobüsler dolayısıyla EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyet etkisi 290 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmuştur. Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir" denildi. - ANKARA

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