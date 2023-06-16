YÖK Başkanı: Bu yıl 1 milyon 111 bin kontenjan mevcut
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir.
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır" dedi.
YÖK Başkanı Özvar, bu yıl 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Özvar, "Her birinizin hayallerinize doğru emin adımlarla ilerlemesini temenni ediyorum. Unutmayın, sınavlar sadece birer basamaktır, gerçek başarı hayatınızın her alanında kendinizi geliştirirken elde edeceğiniz deneyimler ve bilgilerle şekillenir. Öğrencilerimiz hangi bölümü okurlarsa okusunlar bilişim yapay zeka ve programlama ile uğraşsınlar ve tek bir programdan ziyade iki program ve yan dal yapmalarını tavsiye ediyorum. Dijital okuryazarlık, kodlama ve yazılım alanlarını her bölümdeki öğrencilerimizin ilgi duymasını bekliyoruz" dedi.'BAZI PROGRAMLARDA AVANTAJLAR SUNUYORUZ'Öğrencilere sınav sonrası süreçle ilgili olarak da tavsiyelerde bulunan Özvar, "Öğrencilerimizin tercih yaparken, sadece yaygın olarak bilinen programları değil, bunların dışında kalan programları da araştırarak tercih yapmaları onlara yeni fırsatlar sunabilecektir. Özellikle Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite- sanayi iş birliği kapsamında bazı programlarda öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Örneğin, yapay zeka mühendisliği, petrol- doğal gaz, açık deniz mühendisliği, harita ve geomatik mühendisliği, madencilik, tekstil ve deri mühendisliği gibi bölümleri seçen öğrencilerimize staj, burs veya istihdam konularında destek sunmaktayız. Aday öğrencilerimiz farklı programları da araştırarak, kendilerine fayda sağlayacak alternatifleri de değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.'BAŞVURU SAYILARINDA ARTIŞ VAR'Yükseköğretime olan talebin bir karşılığı olarak, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatan Özvar, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır. Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.Türkiye'nin 208 üniversitesi ile Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edecek öğrencilerini beklediğini kaydeden Özvar, "Öğrencilerimiz istihdam konusunda kaygılanmadan kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalasınlar. Üniversitelere yeni gelecek öğrencilerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek öğrencilerdir. İstihdam konusunda kaygılanmadan kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalasınlar. Gençlerimizin geleceği parlak endişe ve kaygıdan uzak olsunlar" değerlendirmesinde bulundu.'KADINLARIN SAYISI BU YIL İLK DEFA ERKEKLERİ GEÇTİ' YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."