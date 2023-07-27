Türkiye'nin İlk Havacılık ve Uzay Lisesi Öğrenci Almaya Başladı

ANKARA'da açılan Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi yerleştirme ile ilk öğrencilerini aldı. 60 kişilik kontenjanı tamamen dolan okulu, 2 Türkiye 1'incisi de tercih ederken, puanı en düşük öğrenci 482 ile okula girdi.

Ankara Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katıldığı törenle mayısta açıldı. Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilk öğrencilerini alan okulun 60 öğrencilik kontenjanının tamamının yanı sıra 4 depremzede öğrenci kontenjanı da doldu. LGS'den 500 tam puan alan 2 öğrencinin de tercih ettiği okul, en düşük 482 puanla öğrenci alarak yüzde 1'lik dilimde öğrencilerin tercihi oldu.

'SAVUNMA SANAYİNE MÜHENDİS YETİŞTİRECEĞİZ'

Okul Müdürü Samet Bilecen, okulun bir proje okulu olduğunu, savunma sanayisine mühendis yetiştirmek amacıyla öğretim hayatına başladığını belirterek, "Okulumuzun amacı, protokol ortaklarımız olan; Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Turkish Aerospace Industries (TAI), Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) ve Bayraktar Kardeşler (BAYKAR) gibi savunma sanayisi şirketlerine mühendis yetiştirmektir. Okulumuzda; itki sistemleri, elektronik sistemler, tasarım ve imalat sistemleri olmak üzere 3 dal bulunmaktadır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında yetişmiş, ülkemize değer katacak mühendislerimizi yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'2 TÜRKİYE BİRİNCİSİ VAR'

Okulun, 60 öğrencilik bir kontenjanın yanı sıra 4 tane de depremzede öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretim hayatına başladığını belirten Bilecen, "Yapılan yerleştirmelerle 64 kontenjanın tamamı yerleşmiş olup, 482,90 puan ile, yani yüzde 1'lik bir dilimle kontenjanlarımız kapanmıştır. Okulumuzu tercih eden 2 tane 500 tam puan alan Türkiye birincisi öğrenci olmak üzere 482,90 puana kadar 60 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu çocuklar tamamen mühendislik hedefi olan çocuklar. Hepsi, daha önceden birebir görüştüğümüz, okulumuzu ziyaret eden, hedefleri savunma sanayisi olan, yeni Selçuk Bayraktarlar, Vecihi Hürkuşlar olmak isteyen öğrenciler. Mersin'den, Muğla'dan, Diyarbakır'dan öğrencilerimiz bulunmakta" ifadelerini kullandı.

'MESLEK DERSLERİNE MÜHENDİSLER GİRECEK'

Bilecen, okulun 1 yılı hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıllık bir eğitim süreci olduğunu belirterek, "Biz, Fen Lisesi ayarında bir meslek lisesiyiz. Öğrencilerimiz hem meslek dersleri görecek, hem de üniversiteye hazırlık dersleri olan sayısal dersleri görecekler. Bu okulu bitiren öğrencilerin, savunma sanayisinde işe girme öncelikleri vardır. Fakat bizim tek bir amacımız var; Türkiye'nin sayılı 10 mühendislik fakültesine öğrenci yetiştirmek. Meslek derslerine; ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TAI gibi savunma sanayisi kuruluşların mühendisleri girecek ve öğretmen arkadaşlarımıza destek olacaklar" dedi.

'SELÇUK BAYRAKTARLARI, VECİHİ HÜRKUŞLARI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Okulda; 3 dalla alakalı toplamda 11 uygulama atölyesinin bulunduğun bildiren Bilecen, "Öğrencilerimizin mesleki açıdan görecekleri tüm dersler için uygulama atölyeleri bulunuyor. İlk yılımızda çok başarılı öğrencilerle yola çıkıyoruz. TEKNOFEST gençliği ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle yola çıktığımız bu projede, Türkiye'nin yeni Selçuk Bayraktarlarını, Vecihi Hürkuşlarını yetiştirmek istiyoruz. Okulumuz, Türkiye'nin nitelikli mühendisleri ile eğitim camiasında yer bulmak istiyor. Okulumuzun pansiyonu da mevcut. Öğrenciler, tek kişilik odalarda kalacaklar. Odaların içinde banyo ve tuvaletleri de var. Yine odalarda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmış televizyon ve bilgisayarlar da mevcut. Öğrenciler hobi odaları, sportif faaliyet alanları, müzik atölyeleriyle hem akademik, hem de sosyal hayatlarına devam edebilecekler" diye konuştu.