Türkiye'nin İlk Havacılık ve Uzay Lisesi Öğrenci Almaya Başladı

Ankara'da açılan Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi yerleştirme ile ilk öğrencilerini aldı. Okulun amacı, savunma sanayisine mühendis yetiştirmek ve havacılık ve uzay teknolojileri alanında nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

ANKARA'da açılan Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi yerleştirme ile ilk öğrencilerini aldı. 60 kişilik kontenjanı tamamen dolan okulu, 2 Türkiye 1'incisi de tercih ederken, puanı en düşük öğrenci 482 ile okula girdi.

Ankara Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katıldığı törenle mayısta açıldı. Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilk öğrencilerini alan okulun 60 öğrencilik kontenjanının tamamının yanı sıra 4 depremzede öğrenci kontenjanı da doldu. LGS'den 500 tam puan alan 2 öğrencinin de tercih ettiği okul, en düşük 482 puanla öğrenci alarak yüzde 1'lik dilimde öğrencilerin tercihi oldu.

Okulda; 3 dalla alakalı toplamda 11 uygulama atölyesinin bulunduğun bildiren Bilecen, "Öğrencilerimizin mesleki açıdan görecekleri tüm dersler için uygulama atölyeleri bulunuyor. İlk yılımızda çok başarılı öğrencilerle yola çıkıyoruz. TEKNOFEST gençliği ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle yola çıktığımız bu projede, Türkiye'nin yeni Selçuk Bayraktarlarını, Vecihi Hürkuşlarını yetiştirmek istiyoruz. Okulumuz, Türkiye'nin nitelikli mühendisleri ile eğitim camiasında yer bulmak istiyor. Okulumuzun pansiyonu da mevcut. Öğrenciler, tek kişilik odalarda kalacaklar. Odaların içinde banyo ve tuvaletleri de var. Yine odalarda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmış televizyon ve bilgisayarlar da mevcut. Öğrenciler hobi odaları, sportif faaliyet alanları, müzik atölyeleriyle hem akademik, hem de sosyal hayatlarına devam edebilecekler" diye konuştu.