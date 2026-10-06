Haberler

Tunceli'de okul sporları 2025-2026 eğitim öğretim yılı faaliyetleri değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de okul sporları 2025-2026 eğitim öğretim yılı faaliyetleri değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Okul Sporları Programı için Tunceli'de değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri ele alındı, öğrencilerin sportif katılımının artırılması görüşüldü.

Tunceli'de okul sporlarının daha etkin ve yaygın hale getirilmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tunceli'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen Okul Sporları Programına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen okul sporları faaliyetleri değerlendirilirken, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve okul sporlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kurum yöneticileri, öğretmenler ve antrenörlerin katıldığı program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Düzgün Murat Zincidi ve Spor Hizmetleri Personeli Uğur Elüstün tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri sunumuyla başladı. Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya tarafından okul sporlarının daha etkin ve yaygın hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse yaptığı açıklamada, "Tunceli'de her alanda en iyisini ortaya koymak için çalışıyoruz. Çocuklarımıza en iyi imkanları sunabilmek adına neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda bireyi yalnızca akademik açıdan değil, bütüncül gelişim ilkesi çerçevesinde; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzde çocuklarımızın 21. yüzyıl becerilerini kazanması büyük önem taşıyor. Stresle başa çıkma, empati kurma, iletişim ve takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinde sporun çok önemli bir yeri var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı
AYM, Tayfun Kahraman'a ikinci ihlal kararında 100 bin lira tazminat hükmetti

AYM, Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Şehirde alarm verildi! Tam 10 saat sürecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli, parti grubundan seçim çağrısı yaptı: TBMM'de karar alınmalı
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor

300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi