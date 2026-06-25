Kütahya Valisi Işın: Meslek liselerinin payı yüzde 60'a ulaştı

Kütahya Valisi Musa Işın, TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet programına Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Ali Keskin, okulun ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin ahilik kültürünün önemli bir simgesi olan şed kuşanma töreniyle meslek hayatına uğurlandığını ifade etti.

Keskin, bu yıl mezun olan 89 öğrenciden 44'ünün OSB'de faaliyet gösteren işletmelerde çalışma hayatına başlayacağını, 45 öğrencinin ise yükseköğrenime devam etme kararı aldığını söyledi.

"Meslek liselerinin payı yüzde 60'a ulaştı"

Programda konuşan Vali Musa Işın, mesleki eğitimin Türkiye'nin üretim ve istihdam hedefleri açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, son yıllarda meslek liselerine olan ilginin arttığını söyledi.

Işın, "Daha önce meslek liselerinin genel liseler içerisindeki payı yüzde 47 seviyelerindeydi. Bugün ise yüzde 60 bandına ulaşmış durumda. Bu önemli bir gelişmedir. Aslında çözmemiz gereken meselenin formülü de budur. Çocuklarımızı sanayiyle entegre olacak şekilde eğittiğimiz takdirde bu sorunu çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde de yeni bir meslek lisesi kurulması için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Işın, sanayi ile eğitim arasındaki entegrasyonun daha da güçlendirileceğini kaydetti.

"İşçi ile işvereni buluşturmamız gerekiyor"

İstihdam sorunlarının çözümünde meslek liselerinin önemli rol üstlendiğini belirten Vali Işın, iş gücü piyasasında arz ve talebin doğru şekilde buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Işın, "Biz meseleyi çözmek istiyoruz. Mesele ne? İşçi ile işvereni buluşturmamız gerekiyor. Peki nasıl buluşturacağız? Meslek edindirerek buluşturacağız. Bunun en pratik ve en kolay yolu budur. İş adamlarımızın ellerini taşın altına koymaları çok önemlidir. Çocuklarımızın ve sanayimizin geleceği için bu konseptin birlikte yürümesi gerekiyor" dedi.

"18 bin kişi fuarı ziyaret etti"

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İstihdam Fuarı'nın sonuçlarına da değinen Işın, fuarın önemli veriler ortaya koyduğunu söyledi.

Vali Işın, "Bu sabah aldığım bilgiye göre istihdam fuarını 18 bin kişi ziyaret etmiş. 49 stant kurulmuştu. Yaklaşık 500 kişi staj için, 4 bine yakın kişi ise iş için müracaat etmiş. Geçen yıl 938 kişi işe yerleşmişti. Bu yıl 4 bin kişinin başvuruda bulunması önemli bir gelişmedir. Bunun yarısı bile işe girse büyük bir başarıdır" şeklinde konuştu.

"Özel sektör neden tercih edilmiyor?"

Konuşmasının önemli bölümünü işverenlere ayıran Vali Işın, özel sektörün gençler tarafından yeterince tercih edilmemesinin nedenlerinin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

Işın, "Bugün işverenler, iş arayanların devleti tercih edip de özel sektörü tercih etmemelerinin nedenlerini iyi irdelemelidir. Yönetim kurulları, sanayi bölge müdürlükleri oturup bunu değerlendirmelidir. Neden devlet tercih ediliyor da özel sektör tercih edilmiyor? Bu sorunun cevabını aramalıyız" ifadelerini kullandı.

Örnek vererek konuşmasını sürdüren Işın, "Mesela devlet 50 bin lira veriyorsa, özel sektör 70 bin lira, 80 bin lira verse bile insanlar devleti tercih ediyor. Bu konuların iş dünyasında konuşulması, değerlendirilmesi ve buna göre adımlar atılması gerekiyor" dedi.

"İşveren de sorumluluk almak zorunda"

Türkiye'de milyonlarca gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğunu hatırlatan Vali Işın, işverenlerin de çözüm sürecinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Işın, "Türkiye'de 3 milyonun üzerinde genç ne eğitimdedir ne de iştedir. Bu çok ciddi bir meseledir. İşverenlerimiz de sizin burada yaptığınız gibi ellerini taşın altına koymak zorundadır. Çünkü işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan da çalışan olmaz. Bu nedenle işverenlerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Aidiyet duygusu oluşturulmalı"

İş yerlerinde aidiyet duygusunun önemine de değinen Vali Işın, çalışanların kurumlarına bağlılık hissetmesinin verimliliği artırdığını belirtti.

Işın, "Bir kişi çalıştığı yere koşa koşa geliyor ve istemeyerek ayrılıyorsa orada aidiyet oluşmuş demektir. Bu aidiyet duygusunu hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde oluşturmak zorundayız" dedi.

"Meslek kadar ahlak da önemli"

Konuşmasının sonunda ahilik kültürüne vurgu yapan Vali Musa Işın, mesleki yeterlilik kadar ahlaki değerlerin de önemli olduğunu belirtti.

Işın, "Bugün en büyük meselelerden biri değerlerinden yoksun nesiller yetişmesidir. Ticari ahlak ve çalışma ahlakı olmadan başarı sürdürülebilir olmaz. Güven, samimiyet ve itibar çok kıymetlidir. Bu nedenle çocuklarımıza sadece meslek değil, ahilik kültürüyle şekillenen değerler de kazandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Dijital obeziteye kapılmayın"

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, gençlerin köklerine bağlı kalarak geleceğe yürümeleri gerektiğini belirtti.

Yılmaz, günümüzde dijital mecralardan yoğun bilgi akışı yaşandığını ifade ederek, "Şu an bir dijital obezite yaşıyoruz. Yapay zekada, dijital mecralarda sürekli bilgi aktarılıyor. Ancak bu bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğunu süzme imkanınız olmayabiliyor. Lütfen bu dijital obeziteye kapılmayın. Geleneklerinizle ve kültürünüzle bağınızı koruyun" dedi.

"Kütahya ekolü oluşacak"

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ise gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, meslek lisesi modelinin Kütahya'da önemli bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi. Eskioğlu, "Bu iş başladığında 10 yıl sonra bir Kütahya ekolü oluşacağını söylüyordum. Hala aynı noktadayım. Sizler artık teknik insanlarsınız. Bundan sonraki süreçte sadece çalışmayacak, aynı zamanda arkanızdan gelenlere de rehberlik edeceksiniz" diye konuştu.

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kesgin, okulun kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirterek, öğrencilerin yalnızca mesleki yeterliliklerle değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yetiştirildiğini ifade etti.

Program, mezun öğrencilere belgelerinin verilmesi ve şed kuşanma töreninin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı