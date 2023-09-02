TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, adına verilen liseyi ziyaret etti

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde adının verildiği liseyi ziyaret etti. Kurum, okulu gezdi, öğrencilerin taleplerini dinledi ve sosyal etkinlikler yapacaklarını söyledi.