Özel öğrenciler Antalya'da dalış heyecanı yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrenim gören özel öğrenciler, uzman ekip eşliğinde ilk kez dalış yapma fırsatı buldu. Side Su Altı Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere dalış eğitimi verildi ve denizde Türk bayrağı açıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrenimlerini sürdüren özel öğrenciler, uzman ekip eşliğinde ilk kez dalış heyecanı yaşadı.

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Side Su Altı Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü arasında yapılan protokolle, Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenimlerini sürdüren özel öğrencilere dalış eğitimi verildi. Dalış eğitimi için Side Nar-2 plajına gelen özel öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge bölümünden Tijen Çetin ve Ferda Çelik ile Okul Müdürü Ali Hakan Öz ve öğretmenleri eşlik etti.

Öğrencilere ilk olarak profesyonel balık adam eğitimcisi Şahin Kaptan tarafından neler yapmaları gerektiği ayrıntılı olarak anlatıldı. İlk kez dalacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayan özel öğrenciler, dalgıç kıyafetlerini giydikten sonra tek tek dalışlarını gerçekleştirdi. Dalış eğitimi öncesinde oldukça heyecanlı oldukları gözlenen özel öğrenciler, denize girerek arkadaşlarıyla şakalaşmayı ihmal etmedi. Etkinlik, öğrencilerin deniz içinde dev Türk bayrağı açmalarıyla son buldu.

"Proje devam ediyor"

Side Su Altı Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı, Profesyonel Balık Adam eğitimcisi Şahin Kaptan, "Side Su Altı Arama ve Kurtarma olarak özel öğrencilerimize yönelik dalış eğitimi düzenledik. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, Milli Eğitim Müdürümüz ve Kaymakamımızın verdiği desteklerle projeyi ilerletiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız etkinliğimizin yanı sıra bu yıl denizde Türk bayrağı açtık" diye konuştu. - ANTALYA