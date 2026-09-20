Niğde DENEYAP Atölyesi seçmelerinde 347 öğrenci uygulama sınavına girdi

Niğde DENEYAP Atölyesi yeni dönem öğrenci seçmeleri kapsamında düzenlenen 3. Aşama Uygulama Sınavı gerçekleştirildi.

Toplam bin 748 öğrencinin başvurduğu seçme sürecinde teorik sınavı başarıyla geçen öğrenciler, uygulama aşamasında hünerlerini sergiledi. Merkez Spor Salonu'ndaki uygulama sınavına lise kategorisinde 102, ortaokul kategorisinde ise 245 olmak üzere toplam 347 öğrenci katıldı. İki ayrı seansta gerçekleştirilen sınavın sabah bölümüne lise, öğleden sonraki bölümüne ise ortaokul öğrencileri katıldı. Öğrenciler, kendilerine verilen proje görevlerini 60 dakika içerisinde tamamlayarak hazırladıkları ürünleri jüri üyelerine sundu. Sınav sürecinde öğrencilerin problem çözme, tasarım ve üretim becerileri uygulamalı olarak değerlendirildi.

"Geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Niğde Gençlik Merkezi Müdürü ve Niğde DENEYAP Atölyesi Sorumlusu Hüseyin Ceylan; seçme sürecine bin 748 öğrencinin başvurduğunu belirterek, teorik sınavı geçen öğrencilerin uygulama sınavına katılmaya hak kazandığını söyledi. Uygulama sınavında öğrencilerin kendilerine verilen konu doğrultusunda fikirlerini ortaya koyarak ürün tasarladıklarını ifade eden Ceylan, "Jürilerimiz öğrencilerimizin çalışmalarını değerlendirerek puanlamalarını yapacak. Sınav sonucunda 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi olmak üzere toplam 160 öğrenci, Niğde DENEYAP Atölyesinde eğitim almaya hak kazanacak. Yeni dönemde eğitimlerimize bu öğrencilerimizle başlayacağız" dedi.

DENEYAP Atölyelerinin temel amacının gençlerin teknolojiye ve bilime ilgisini artırmak olduğunu vurgulayan Ceylan, "Atölyemizde gençlerimize robotik kodlama, elektronik, sibernetik kontrol ve bilim alanlarında eğitimler veriyoruz. Niğde Gençlik Merkezi olarak DENEYAP Atölyesine destek vererek geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı