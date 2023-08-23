NEVÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2023-2024 Özel Yetenek Sınavı seçmeleri yapıldı.

4'ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 44 öğrencinin katılmaya hak kazandığı sınav, NEVÜ Eğitim Fakültesi binasında saat 09.00'da başladı. Öğrenciler başvuru belgeleri ve kimlikleri ile sınava katıldı.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı sonuçları 24 Ağustos 2023 tarihine kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Web sayfasında duyurulacak. Başarılı olan adaylar, 24-25 Ağustos 2023 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklar. Boş kalan kontenjan için kayıtlar ise 28-29 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak. - NEVŞEHİR