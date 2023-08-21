NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü İlk Doktora Öğrencilerini Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, ilk kez doktora programına öğrenci alacak. Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı Doktora Programı'na 4 Türk, 1 uluslararası öğrenci kabul edilecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü ilk doktora öğrencilerini alacak.

26.08.2014 tarihinde resmi olarak kurulan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programı açarak eğitim ve öğretimine başlayan NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilk kez doktora programına öğrenci alıyor.

İlk doktora öğrencilerini Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı Doktora Programı'na kabul edecek olan NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, 4'ü T.C. yurttaşı, 1'i de uluslararası olmak üzere toplam 5 kişilik kontenjan belirledi. - NEVŞEHİR