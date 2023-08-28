Menteşe Belediyesi tarafından açılan yaz kursları, kursiyerlerin sergisi ile sona erdi. 21 farklı branşta açılan kurslara rekor seviyede katılım olurken, kurslardan 5-16 yaş arasında Bin 300 kursiyer çocuk katıldı.

Muğla'da yaz kursları sona erdi

MUĞLA - Menteşe Belediyesi tarafından Temmuz ayında açılan yaz kursları, kursiyerlerin sergisi ile sona erdi.

21 farklı branşta açılan kurslara rekor seviyede katılım olurken, kurslardan 5-16 yaş arasında Bin 300 kursiyer çocuk katıldı. 5-23 Haziran tarihleri arasında kayıtların başladığı Menteşe Belediyesi yaz kursları 3 Temmuz tarihinde başladı.

Kurslarda Menteşe Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri tarafından; ahşap boyama, animasyon, bağlama, çocuk korosu, ebru, gitar, güzel yazı, halk oyunları, hızlı okuma, karikatür, keman, kilim dokuma, makrome örgü, model uçak, ata mozaik, origami, resim, ritim atölyesi, seramik, takı tasarım gibi toplam 21 farklı branşta verilen yaz kursları sona erdi.

Yaz kurslarına katılan ve kurslarda çocuklar tarafından yapılan eserler Konakaltı Kültür Merkezinde sergilendi. Yılsonu sergisine Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile kursiyerlerin aileleri katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocuklara yaptığı konuşmada, "Farklı farklı branşlarda kurslara katıldınız, yeni arkadaşlıklar edendiniz. İyi ki varsınız. Anne ve babalarınıza teşekkür ediyoruz. Bizleri güvenerek sizleri bize emanet ettikleri için. Okullar açıldıktan sonra yine kış kurslarımız başlayacak. Bu kurslarda da sizlerle birlikte olacağız" dedi.