Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nden 100. yıl etkinliği

MUĞLA Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında canlı müzik, yarışmalar, kültür, sanat ve sportif etkinliklerin yer aldığı gençlik şöleni düzendi. Etkinliğe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katıldı.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte canlı müzik, yarışmalar, kültür, sanat ve sportif etkinliklerin yer aldığı gençlik şöleni etkinliğinde Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ürünler stantlarda sundukları yiyecek ve içecekler vatandaşlardan ve protokolden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşma yapan Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mürsel Özata, "Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi olarak gençlerimizi daha ileri taşıyabilmenin yolunu öğrenmeyi, bilgi ve deneyimin odak noktası yapan ortak akıl üretiminden geçtiğine inanıyoruz. Bu anlayışla öğrencilerimizin kişisel gelişimine okullarda gerçekleştirdikleri her türlü etkinliğin önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu sene sınıflardan çıkarak kendilerini ifade etmede okuyorum, yazıyorum, okurgezer, okuryazar, kütüphaneler gençler ve yazarlar ile buluşuyor, Anadolu mektepleri, Anadolu da felsefenin izleri gibi birçok projemizi öğrencilerimiz başarı ile yürütmüştür" dedi.