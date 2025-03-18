İsrail Gazze'yi vurdu! Bilanço git gide ağırlaşıyor

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Bilanço git gide ağırlaşıyor
Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu

Hamas'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Kritik bir çağrı yaptılar
Beyaz Saray: İsrail ve ABD'yi hedef alanlar bedelini ağır ödeyecek

Gazze'deki katliamın ardından ABD'den skandal tehdit
Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca memura yarı zamanlı çalışma hakkı yolda geliyor. Aile Yılı kapsamında hazırlanan yönetmelikten hem kadın hem erkek memurlar yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetlet Bakanlığı'nın son şeklini vereceği taslağa göre; memur anne ve babalar çocukları ilkokula başlayana dek yarı zamanlı çalışma fırsatından faydalanabilecek.

Memurlar için devrim niteliğinde bir değişiklik hayata geçirilecek. Memur anne ve babalar çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Kanunda yer alan bu hakkın uygulanabilmesi için hükümet "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. NTV'nin haberine göre; Aile Yılı kapsamında hükümet Kasım 2016'da Devlet Memurları Kanunu'na eklenen ve sekiz yıldır uygulanmayan yarı zamanlı çalışma hakkını aktive etmeye hazırlanıyor.

HEM KADIN HEM DE ERKEK MEMURLAR İÇİN GEÇERLİ

Taslağa göre doğum ya da evlat edinme sonrası anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkında faydalanabilecek. Bu haktan ebeveynler aynı anda yararlanamayacak. Yani ya anne ya baba çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen memurlar başvuru için en az bir ay önceden kuruma yazılı talep iletmek durumunda. Öte yandan yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

MEMURLARIN HAFTADA 20 SAT ÇALIŞMASI YETERLİ OLACAK

Memurlar için haftalık çalışma süresi 40 saat. Yarı zamanlı çalışmada ise 20 saatin doldurulma şartı bulunuyor. Bu kapsamda haftanın belirli günleri tam ve en az üç gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer seçenekte ise haftanın beş günü en az üç saat olmak üzere çalışılacak.

ÇOCUKLARIN HER BİRİ İÇİN AYNI HAK KULLANILABİLECEK

Evlat edinenler için farklı şartlar söz konusu olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu haktan faydalanmak mümkün olacak. Çalışma hayatını dönüştürme potansiyeli bulunan bu yönetmenlik görüşe açılırken, çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Eğitim
img

Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında
img

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Bilanço git gide ağırlaşıyor
img

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
Altın alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi uygulanacak

Altına yeni vergi getirildi!
Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı

Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.