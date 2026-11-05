Malatya İş İnsanları Platformu, İlim Yayma Cemiyeti'nde kent önceliklerini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'ü ziyaret ederek Malatya'nın deprem sonrası yeniden imarı, gençlerin istihdamı ve esnafın ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Malatya İş İnsanları Platformu, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Malatya'nın öncelikleri ve deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde sivil toplum kuruluşları üstlenebileceği roller üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Platform Başkanı Ahmet Özköse ve beraberindeki heyet, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile bir araya geldi. Görüşmede Malatya'nın yeniden imar ve gelişim sürecine katkı sunabilecek projeler ele alındı.

Gençlerin istihdamı ve esnafın ekonomik durumu ele alındı

Ziyarette, yeniden imar çalışmalarının günlük yaşama yansımalarının önemine değinilerek öğrencilerin burs ve barınma imkanlarına erişimi, gençlerin kendi şehirlerinde meslek edinerek istihdam edilmesi ve esnafın yeniden düzenli kazanca kavuşması konuları değerlendirildi.

Malatya çarşısının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde esnafın görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Özköse, gençlere yönelik projelerde de gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarının öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Malatya İş İnsanları Platformu olarak farklı şehirlerde yaşayan Malatyalı iş insanlarını, kentin ihtiyaçlarını yakından bilen vakıf ve derneklerle bir araya getirmeye hazır olduklarını kaydeden Özköse, bu iş birlikleriyle Malatya'nın yeniden yapılanma ve gelişim sürecine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Özköse, ziyaretin sonunda İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'e nazik ev sahipliği ve Malatya'ya gösterdiği ilgiden dolayı şahsı ve platform adına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı